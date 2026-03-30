Papa Francisco: el DJ Padre Guilherme realizará un homenaje gratis en Plaza de Mayo

El próximo 18 de abril, a casi un año del fallecimiento del Papa Francisco (21 de abril), se llevará a cabo "Francisco Vive en el Encuentro", un emotivo evento musical que busca homenajear al Sumo Pontífice y su legado. La cita es a las 20, en Plaza de Mayo, con entrada libre y gratuita, en el marco de los días previos al primer aniversario de su muerte.

A casi un año de la muerte del Papa Francisco, Plaza de Mayo será escenario de un homenaje musical abierto y gratuito

La propuesta tendrá como protagonista al Padre Guilherme, el sacerdote DJ portugués que se volvió viral a nivel mundial por fusionar música electrónica con mensajes espirituales. Su participación le dará al encuentro un carácter único, combinando reflexión, celebración y un lenguaje musical contemporáneo.

El evento se plantea como una experiencia colectiva abierta a todo público, donde la música funcionará como punto de encuentro para recordar el mensaje de cercanía, inclusión y esperanza que caracterizó al Papa Francisco durante su pontificado.





El Padre Guilherme alcanzó notoriedad internacional durante la Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Lisboa, donde sorprendió al musicalizar con un set electrónico la previa de la misa final ante más de un millón de personas. Desde entonces, su propuesta creció a nivel global con su gira "Hope Tour", en la que mezcla beats electrónicos con fragmentos de discursos de figuras como el propio Papa Francisco y Juan Pablo II.

En ese cruce entre fe y cultura contemporánea, su show en Buenos Aires se presenta como una oportunidad distinta para vivir la ciudad y ser parte de un homenaje que trasciende lo musical.

Con un escenario cargado de historia como Plaza de Mayo y en una fecha tan significativa, "Francisco Vive en el Encuentro" promete ser una noche especial, donde el recuerdo, la música y la comunidad se unirán para celebrar el legado de una de las figuras más influyentes de la historia reciente.