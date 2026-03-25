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A 50 años del golpe, Rocco Gang marchó por la Memoria junto a su padre en Buenos Aires

El cantante del dúo Roze participó del 24 de marzo para recordar a su abuelo desaparecido y reafirmó el compromiso de las nuevas generaciones con la memoria colectiva.

Cecilia Andrea Bello

 Con la historia familiar marcada por la desaparición de su abuelo, Tomás Ricardo Canataro Santolucito, durante la dictadura, Rocco Canataro -conocido artísticamente como Rocco Gang- participó este 24 de marzo de la movilización por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Buenos Aires junto a su padre, Ricardo

A 50 años del último golpe de Estado, el joven cantante volvió a marchar para sostener un legado atravesado por la ausencia y el recuerdo. "Es lo que nos toca venir, hacer memoria, seguir haciendo que esto suceda. Lo hace él, lo voy a seguir haciendo yo y tendrá que seguir siendo así para que nunca se olvide", expresó.

A 50 años del golpe, Rocco Gang marchó por la Memoria junto a su padre en Buenos Aires

También reflexionó sobre el dolor que atraviesa su familia: "Yo siempre le digo que no podría vivir sin mi papá, así que no sé cómo él pudo vivir sin el suyo. Además es una causa no natural, porque le tocó algo que no debería haber sucedido".

La memoria, contó, siempre estuvo presente en su vida cotidiana. "En mi casa siempre se habló mucho del tema, y en el colegio también. Mi papá iba a contar la historia de siempre", recordó.

Tras la movilización, el artista compartió imágenes junto a su padre sosteniendo el cartel con la foto de su abuelo y escribió un mensaje breve pero contundente: "¡Lindo día para recordar! NUNCA MÁS".

Su participación también refleja el compromiso de jóvenes artistas que utilizan su visibilidad para transmitir mensajes sociales y mantener viva la memoria histórica, entendiendo el alcance cultural que tiene hoy la música en nuevas generaciones.

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