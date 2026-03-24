24 de marzo: canciones que mantienen viva la memoria colectiva en Argentina

El 24 de marzo se conmemora en Argentina el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia", una fecha clave para recordar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976. Este día, establecido como feriado inamovible, convoca a la sociedad a mantener viva la memoria, reflexionar sobre el terrorismo de Estado y renovar el compromiso colectivo con el Nunca Más.

En ese camino, la música ocupa un lugar fundamental: artistas que, a través de sus canciones, lograron transformar el dolor en conciencia, el silencio en denuncia y el paso del tiempo en una herramienta de memoria activa.

Estas obras no solo marcaron una época, sino que hoy siguen resonando en nuevas generaciones como un llamado urgente a no olvidar.

Canciones que construyen memoria

1. "La memoria" - León Gieco

Una de las obras más emblemáticas sobre el tema. La canción recorre distintas injusticias históricas y conecta directamente con los crímenes de la dictadura, convirtiéndose en un himno de la memoria colectiva.

2. "Solo le pido a Dios" - León Gieco

Un clásico que trasciende generaciones. Su mensaje universal contra la indiferencia y el dolor cobra una fuerza especial en el contexto del 24 de marzo, donde el pedido de justicia sigue vigente.

3. "Los dinosaurios" - Charly García

Una canción directa y contundente. Habla de los desaparecidos con una metáfora tan potente como dolorosa, en una época donde decirlo abiertamente implicaba un gran riesgo.

4. "Canción de Alicia en el país" - Serú Girán

A través de metáforas y referencias, esta obra describe el clima de censura y represión. Un retrato poético del terror vivido durante la dictadura.

5. "El fantasma de Canterville" - Charly García

Otra pieza clave de García que, aunque más simbólica, refleja el clima opresivo de la época y la sensación de persecución constante.

6. "Desapariciones" - Rubén Blades

Aunque no es exclusivamente argentina, su impacto en América Latina es enorme. Narra historias de personas que desaparecen sin explicación, conectando con una realidad compartida en la región.

7. "Nunca Más" - Teresa Parodi

Una canción que apela directamente a la conciencia social. Invita a mantener activa la memoria y a sostener el compromiso con la verdad y la justicia.

8. "Como la cigarra" - María Elena Walsh

Un símbolo de resiliencia. Aunque no fue escrita exclusivamente sobre la dictadura, se resignificó como un canto de resistencia y renacimiento tras los años más oscuros.

9. "Todavía cantamos" - Víctor Heredia

Un himno profundamente ligado a la memoria y la esperanza. La canción honra a quienes ya no están y reafirma la necesidad de seguir alzando la voz, recordando y resistiendo desde la música.

El rol del arte en la memoria colectiva

La música logra lo que muchas veces las palabras no pueden: emocionar, interpelar y generar conciencia. En cada aniversario del 24 de marzo, estas canciones vuelven a sonar en marchas, actos y espacios culturales, reafirmando que la memoria no es solo recuerdo, sino acción.

Los artistas, desde su lugar, ayudaron a narrar lo que ocurría cuando el silencio era impuesto. Hoy, sus obras siguen siendo herramientas fundamentales para la educación y la reflexión social.

Recordar para construir futuro

El 24 de marzo no es solo una fecha en el calendario: es un llamado permanente a sostener la memoria, exigir verdad y defender la justicia.

Estas canciones son parte de ese legado. Siguen vivas porque cuentan historias que no deben repetirse y porque, en cada acorde, recuerdan que un país sin memoria es un país sin futuro.