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Martes, 24 de marzo de 2026

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OPINIÓN

Axel Kicillof: "La Dictadura fue una tragedia represiva y un proyecto económico para primarizar la economía y precarizar el trabajo"

El gobernador bonaerense utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje, a 50 años del ùltimo golpe de Estado, ocurrido el 24 de marzo de 1976.

Francisco Nutti

A 50 años del último golpe de Estado, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, publicó un mensaje en sus redes sociales para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia; y dejó en claro que es fundamental tener presente que ese hecho "no fue solamente una tragedia represiva, sino que también fue un proyecto económico".

"La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro país y desatar la especulación financiera. En esencia, primarizar nuestra economía y precarizar el trabajo", señaló.

En tanto, explicó que para lograrlo, "además de quebrar la Democracia, se buscó, también, quebrar a las organizaciones, quebrar la solidaridad y sofocar cualquier tipo de esperanza colectiva con relación a una sociedad más justa".

En ese sentido, el mandatario provincial enfatizó que "no recordamos para quedarnos en el pasado; recordamos para cuidar la Democracia, para defender el futuro y para no naturalizar, nunca, la violencia contra la Constitución y contra la dignidad de nuestro pueblo. Nunca".

Para cerrar, dijo que "esta etapa democrática de la Argentina fue construida en base a la valentía y el coraje de las Madres, las Abuelas y de todo un pueblo que luchó por la memoria, la verdad y la justicia. 30 mil los compañeros y compañeras desaparecidas, presentes. Ahora y siempre".

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