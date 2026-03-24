Patricia Bullrich, a 50 años del Golpe de Estado: "La violencia y el terror nunca pueden ser el arma para imponer ideas"

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, publicó este martes un mensaje en referencia a los 50 años del Golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar en el país.

"Hay algo que no se negocia: la violencia y el terror nunca pueden ser el arma para imponer ideas", sostuvo la ex ministra de Seguridad en su cuenta de la red social X.

"La democracia y la República son la base sobre la que se construye todo. Defenderlas es una obligación", afirmó.

A 50 años del golpe, hay algo que no se negocia: la violencia y el terror nunca pueden ser el arma para imponer ideas.



La democracia y la República son la base sobre la que se construye todo. Defenderlas es una obligación. March 24, 2026

Bullrich se expresó sobre el tema horas después de que el Gobierno difundiera un video titulado "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa". Allí exhibió los testimonios de una "nieta recuperada" que fue apropiada por un policía condenado por delitos de lesa humanidad, y del hijo de un coronel del ejército secuestrado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974.

Con críticas al kirchnerismo, el video afirma que "en el año 2003, el gobierno nacional lanzó una campaña política empleando cuantiosos recursos públicos" con una "visión sesgada y revanchista" que "en lugar de sanar las disputas del pasado sólo las exacerbó".

"Este gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta la página dándole visibilidad a la historia completa", afirma el spot, en el que se asevera que "cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación".

Además, califica las políticas en materia de Derechos Humanos como un "fatal experimento narrativo que le costó miles de millones de dólares a los argentinos".

"Este gobierno sostiene que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a una visión integral y respetuosa de aquellos años", reafirma.