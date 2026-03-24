Día de la Memoria: así la Unión Cívica Radical dice presente en la marcha

La Unión Cívica Radical puso en marcha su propia movilización este mediodía para integrarse a los actos conmemorativos de la jornada.

Pasadas las 14, una columna que superó los cien metros de extensión comenzó su caminata desde el Comité Nacional, situada en el centro de la escena política partidaria.

En la primera línea de la marcha se ubicó Ricardo Gil Lavedra, quien integró la histórica Cámara que juzgó a los comandantes militares.

El jurista avanzó acompañado por la secretaria general del partido, Piera Fernández, junto a las máximas autoridades de la estructura porteña, Hernán Rossi y Juan Loupias.

Identidad y memoria partidaria

Bajo la consigna central de "Somos el Juicio a las Juntas", plasmada en una gran bandera de arrastre, la militancia radical buscó resaltar el rol de su fuerza política en la consolidación democrática.

La columna estuvo integrada por legisladores, referentes nacionales y una masiva presencia de la Juventud Radical y la agrupación universitaria Franja Morada.

Durante el trayecto hacia Plaza de Mayo, los manifestantes portaron imágenes de afiliados y dirigentes radicales que resultaron víctimas de desaparición forzada durante la última dictadura.

El despliegue de la UCR se sumó así al flujo masivo de personas que se congregaron en los puntos neurálgicos de la ciudad para conmemorar este aniversario.