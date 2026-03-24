Las primeras imágenes desde la Plaza de Mayo, donde miles de personas se concentran a 50 años del último Golpe de Estado

La Plaza de Mayo, escenario de la marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, recibe este martes los primeros manifestantes. Se espera la participación de organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales.

A 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar en el país, la convocatoria principal tendrá lugar bajo la consigna "El mismo plan, la misma lucha. Son 30.000. Que digan dónde están". Las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y el resto de los organismos que forman parte de la Mesa Nacional se concentrarán desde las 14 en Tacuarí y Avenida de Mayo.

Por su parte, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia comenzará a marchar a las 14.30 desde Diagonal Norte y Florida.

El acto central arrancará a las 16.30 con las presencias de referentes de los organismos de DDHH, como "Taty" Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto. Allí habrá discursos críticos hacia la gestión de Javier Milei y su postura sobre las políticas de derechos humanos.

En diálogo con Crónica HD, uno de los manifestantes definió este 24 de Marzo como una jornada de "conmemoración y lucha" para que las Abuelas de Mayo sigan encontrando a los nietos que faltan. "La dictadura desapareció a la mejor generación y ahora hacen mucha falta", expresó una mujer que se mostró emocionada.

"No hay que olvidar nunca lo que pasó", afirmó Silvia, que llegó al centro porteño desde Cañuelas.

Más allá de los representantes de organismos de derechos humanos y militantes de partidos políticos, en la Plaza de Mayo también pueden verse militantes y grupos de amigos.

Alrededor de las 17.30, se leerá un segundo documento firmado por los espacios políticos del Frente de Izquierda, como el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero (PO).

Día de la Memoria: la presencia de agrupaciones políticas y sindicatos

La agrupación kirchnerista La Cámpora comenzó a las 9 su habitual caminata a la Plaza desde la ex ESMA en el barrio de Núñez. Sus militantes pasarán también por San José 1111, el domicilio donde cumple su condena la ex presidenta Cristina Kirchner.

Las consignas que se pueden ver a lo largo de la columna son las habituales: "Caminamos por los 30.000" y "defendemos la Patria". Este año, además, se sumaron las referidas a la prisión de la ex mandataria: "Queremos a Cristina".

A 50 años del Golpe:

Defendemos la Patria.

Caminamos por los 30 mil.

Queremos a Cristina.



- Sumate a caminar con nosotros desde la Ex Esma hasta Plaza de Mayo. Pasamos por San José 1111. %uD83E%uDD0D#50AñosDelGolpe #CristinaLibre pic.twitter.com/OtcqR168U7 — La Cámpora (@la_campora) March 24, 2026

"Pasamos por San José 1111 porque nuestra conductora, Cristina Fernández de Kirchner, está injustamente secuestrada y proscripta. La Presidenta que, junto a Néstor, más hizo por la Memoria, la Verdad y la Justicia, hoy está privada de su libertad con el aval de una fuerza política que visita a los genocidas en la cárcel", aseguraron.

Asimismo, la conducción de la CGT convocó a sumarse a la marcha a las 14 en Diagonal Sur y Bolívar. "Porque la memoria no se negocia. Porque la lucha sigue. Porque florecerán pañuelos", argumentó.











