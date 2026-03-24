La Cámpora marcha en el Día de la Memoria bajo las consignas "Por los 30.000" y "Cristina Libre"

En medio de la gran movilización por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que une la ex ESMA con Plaza de Mayo, para conmemorar los 50 años del último golpe militar, La Cámpora se dirigió a San José 1111, en el barrio porteño de Constitución donde está detenida la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para pedir por su libertad.

La organización fundada por el ex diputado Máximo Kirchner reunió a miles de personas que arribaron a la icónica esquina donde está ubicado el departamento, caminando sobre la Avenida Libertador.

La secretaria general de la organización, Lucía Cámpora, señaló que la movilización no solo apunta a recordar el terrorismo de Estado, sino también a "visibilizar la continuidad de un modelo económico que tuvo su origen en la dictadura" que, según cree, "vuelve a impulsarse".

La Cámpora reunió a una gran cantidad de personas frente al departamento de Cristina Kircher, ubicado en San José 1111.

Pasado el mediodía, la ex presidenta salió al balcón del departamento donde la aplaudieron miles de personas concentradas en esa esquina.

"Caminamos por los 30.000, "Defendemos la Patria" y "Queremos a Cristina", son algunas de las consignas que enarboló La Cámpora en la larga caminata de 16 kilómetros que partió desde la ex ESMA (Escuela Superior Mecánica de la Armada) en Núnez, hasta la Plaza de Mayo.

"Pasamos por San José 1111 porque nuestra conducción, Cristina Fernández de Kirchner, está injustamente secuestrada y proscripta. La presidenta que, junto a Néstor, más hizo por la memoria, la verdad y la justicia, hoy está privada de su libertad con el aval de una fuerza política que visita a los genocidas en la cárcel", aseguraron.

Cristina Fernández de Kirchner, desde su balcón frente a una multitud.

En tanto que el diputado nacional Máximo Kirchner publicó en sus redes sociales un video donde las diferentes agrupaciones provinciales de La Cámpora preparan y organizan las respectivas movilizaciones por el 24 de Marzo hacia las plazas centrales.

La palabra de Mayra Mendoza en el Día de la Memoria

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza publicó un mensaje en el Día de la Memoria, la verdad y la Justicia. "A 50 años del último golpe de Estado, caminamos por los compañeros y compañeras que soñaron con una Argentina más justa y solidaria", expresó.

Asimismo, reiteró la consigna histórica de los organismos de derechos humanos: "30 mil compañeros detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre".

La jefa comunal advirtió sobre el "avance de los discursos negacionistas" y resaltó la necesidad de sostener una "memoria activa". Por su parte, vinculó la represión ejercida por la dictadura con fines económicos, al indicar que estuvo dirigida contra quienes se oponían a un "plan de miseria planificada" impulsado por la Junta Militar.

Varias organizaciones se movilizan a Plaza de Mayo

Además de La Cámpora, otras agrupaciones como el Nuevo MAS informó que se concentrará a las 14 en la intersección de Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, mientras que el PTS y el PO lo harán en 9 de Julio e Yrigoyen a la misma hora.

Por su parte, el MST se ubicará en Diagonal Norte y Florida, y Política Obrera en 9 de Julio y Avenida Belgrano. En tanto, la CGT se congregará en Diagonal Sur y Bolívar a las 14.

Día de la Memoria: acto central





A las 16.30 tendrá lugar el acto central con las presencias de referentes de los organismos, como "Taty" Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto. Se esperan allí discursos críticos hacia la gestión de Javier Milei y hacia su postura sobre las políticas de derechos humanos.

Cerca de las 17.30, se leerá un segundo documento firmado por los espacios políticos del Frente de Izquierda, como el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero (PO).