Marchas y cortes: dónde serán las movilizaciones para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

A 50 años del golpe militar que dio inicio a la última dictadura en el país, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales marcharán este martes a Plaza de Mayo. Lo harán en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en una convocatoria que tendrá horarios escalonados, distintos recorridos y puntos de encuentro para las columnas de manifestantes que partirán desde distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano.

"El mismo plan, la misma lucha. Son 30.000. Que digan dónde están", será la consigna con la que se movilizarán Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y el resto de los organismos que forman parte de la Mesa Nacional. A partir de las 14 empezarán a concentrarse en el cruce de Tacuarí y Avenida de Mayo. En tanto, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia comenzarán a marchar desde las 14.30 en Diagonal Norte y Florida.

La Mesa Nacional y el Encuentro, que invitan a manifestarse con la imagen de algún detenido-desaparecido, confluirán en Plaza de Mayo, donde a las 16.30 leerán un documento común. Se espera la asistencia de referentes históricos de los organismos de derechos humanos, como Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel.

Más movilizaciones

Mientras tanto, desde las 9, la agrupación kirchnerista La Cámpora realizará su habitual caminata a Plaza de Mayo desde la ex ESMA, en el barrio de Núñez. En su recorrido, la marcha se dirigirá también hacia el departamento donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, en el barrio de Constitución.

Por su parte, la CGT convocó a sumarse a la marcha encabezada por los organismos de derechos humanos: "A 50 años del golpe cívico-militar, marchamos. Este 24 de marzo volvemos a las calles por Memoria, Verdad y Justicia. La CGT sale a la calle para reafirmar nuestro compromiso con la democracia, los derechos humanos y la memoria de las y los 30.000 compañeros detenidos-desparecidos". La central obrera convocó a las 14 en Diagonal Sur y Bolívar. "Porque la memoria no se negocia. Porque la lucha sigue. Porque florecerán pañuelos", expresó desde sus redes sociales.

Otras agrupaciones políticas y sociales definieron concentraciones en estaciones de tren y accesos del conurbano para trasladarse en grupos hacia la ciudad. En la mayoría de los casos, las salidas están previstas entre las 12 y las 13 para llegar a los puntos centrales de convocatoria.

A su vez, las organizaciones de izquierda tendrán columnas propias y puntos de encuentro definidos en el centro porteño. Irán a Plaza de Mayo y mantendrán su tradicional lectura de un documento independiente.

En otras localidades

También habrá marchas en otros puntos del país. Ese es el caso de Mar del Plata, donde la cita es a las 14.30 en Luro y San Luis (Monumento a San Martín) para iniciar a las 16. Bajo las consignas "Los 50 no son cuento" y en defensa de la democracia, movilizará a organismos de derechos humanos.

Por otra parte, en Córdoba y Rosario las convocatorias están previstas para las 16 en plazas céntricas, mientras que en Mendoza comenzarán desde las 18 y en San Miguel de Tucumán a las 17.