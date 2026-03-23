La condena social a la última Dictadura sigue siendo muy alta: el 70% de los argentinos rechaza el último golpe militar

A 50 años del inicio del último golpe de Estado, un relevamiento confirma que el rechazo al régimen militar instaurado en 1976 se mantiene firme. El informe, realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), indica que un 70% tiene una mirada negativa sobre la dictadura.

Los datos surgen de la investigación "Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después", un trabajo que apunta a analizar cómo se recuerda, interpreta y valora ese período en la actualidad.

En ese marco, la evaluación negativa resulta ampliamente predominante: el 71% califica al gobierno militar como "malo" o "muy malo", mientras que un 63% sostiene que no existieron motivos que justificaran el golpe de Estado de 1976.

A su vez, el 61% de los encuestados considera que ese período estuvo marcado, principalmente, por un plan sistemático de desaparición de personas y violaciones a los derechos humanos.

El 61% de los encuestados sostuvo que la dictadura llevó a cabo un plan sistemático de desaparición de personas (Imagen: captura del informe del CELS/Pulsar.UBA).

El trabajo se desarrolló en dos etapas: una cualitativa y otra cuantitativa. La primera incluyó ocho grupos focales en distintas regiones del país, con participantes menores de 50 años, segmentados según su postura frente a la última dictadura. La segunda consistió en una encuesta nacional a población general, con un total de 1.136 casos relevados.

Qué piensan hoy los argentinos sobre la dictadura y su impacto





El informe también explora las percepciones actuales en torno a ese período y revela que la palabra más asociada es "desaparecido", seguida por otras como "represión", "muerte", "tortura" y "miedo", lo que refleja la huella que dejó en la memoria colectiva.

En cuanto a las fuentes de información, el 49% de los consultados señaló que aprendió sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983 en la escuela o la universidad, mientras que el 50% afirmó haberlo incorporado a través de conversaciones con familiares y amigos.

Estas son las primeras palabras que aparecen cuando la gente piensa en la dictadura (Imagen: captura del informe del CELS/Pulsar.UBA).

Al momento de identificar responsabilidades, la mayoría apunta al gobierno militar encabezado por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, y en segundo lugar menciona a Montoneros y otros grupos guerrilleros.

La demanda de justicia se mantiene vigente: siete de cada diez consideran necesario que el Estado continúe juzgando a los militares por los crímenes cometidos durante la dictadura.

El 70% cree necesario que el Estado siga juzgando a los militares (Imagen: captura del informe del CELS/Pulsar.UBA).

En lo que respecta a experiencias cercanas, el 67% indicó no tener familiares, amigos o conocidos que hayan sido desaparecidos, detenidos o perseguidos en ese contexto.

Por último, el 83% cree poco o nada probable que vuelva a instaurarse una dictadura en el país, una percepción que se sintetiza en una idea extendida: "Eso no va a volver a pasar".

Como en cada año, este martes 24 de marzo habrá movilizaciones en distintos puntos del país en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Las marchas apuntan a sostener el recuerdo de las víctimas de la última dictadura y renovar el compromiso con la democracia bajo la consigna histórica de "Nunca Más".

La democracia sigue siendo el sistema preferido, según Zuban Córdoba





En tanto, un relevamiento de la consultora Zuban Córdoba aporta otra mirada sobre el presente político y social, en la que la democracia se mantiene como el sistema más elegido, aunque su funcionamiento genera cuestionamientos.

El 68,6% de los encuestados coincide en que la dictadura implicó violaciones a los derechos humanos, crisis económica y falta de libertades, mientras que solo el 18,6% sostiene una visión contraria.

A pesar de las críticas, el 66,3% prefiere la democracia por sobre cualquier otra forma de gobierno. Sin embargo, esa valoración no es uniforme: entre los jóvenes el apoyo desciende al 56,2%, mientras que en los mayores de 60 años asciende al 80%.

En cuanto a su desempeño, las opiniones están divididas: el 48,6% considera que la democracia funciona mal, frente a un 42% que la evalúa de manera positiva.