Identificaron a cuatro desaparecidos de La Perla: sus restos estuvieron juntos 48 años

Casi medio siglo después de su desaparición, Luis Carlos Mónaco y Ester Felipe volvieron a tener nombre, lugar y, sobre todo, a su hija. Sus restos fueron hallados juntos en el predio del ex centro clandestino La Perla, en Córdoba.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó también la identidad de José Luis Goyochea y Nélida Moreno, encontrados en la misma zona de excavación denominada "Loma del Torito", dentro de la Guarnición Militar de La Calera.

Los cuatro integran el grupo de 11 desaparecidos cuyos restos habían sido hallados en el lugar. La identificación se logró cruzando perfiles de ADN con muestras aportadas por sus familias.

Paula Mónaco Felipe, periodista e hija del matrimonio identificado, lo expresó en sus redes con una emoción que recorrió el país: "Los buscamos tanto, los esperamos tanto. Hoy vuelven con nosotres y estamos flotando, con el corazón al galope".

Los trabajos de excavación en los alrededores del predio.

Sus padres -Luis, periodista y camarógrafo de Radio Universidad y Canal 10, y Ester, psicóloga- militaban en el PRT-ERP y fueron secuestrados en enero de 1978, cuando Paula tenía apenas meses de vida.

Desde el Colectivo de Querellantes confirmaron un detalle que conmovió a todos: los restos de ambos permanecieron próximos el uno del otro durante los 48 años que estuvieron bajo tierra.

Quiénes eran Goyochea y Moreno

José Luis Goyochea, riojano, era empleado administrativo y estudiante de Ciencias Económicas. Nélida Moreno era psicopedagoga y trabajaba en la Policía de Córdoba. Fueron secuestrados en agosto de 1977 y dejaron tres hijos de 5, 3 y 1 año.

La causa se desarrolla bajo la órbita del Juzgado Federal N°3 a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja. Las excavaciones en La Perla comenzaron en 2025 y apuntaron a una búsqueda de restos dispersos, no a fosas comunes.

El Juzgado Federal N°3 convocó a una conferencia de prensa este martes a las 11 h para anunciar la identidad de un nuevo grupo de personas identificadas en el mismo predio.

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