"Serú Girán por Lebón & Aznar" agotó cuatro Movistar Arena y anunció una nueva fecha histórica

El fenómeno de Serú Girán sigue creciendo y no encuentra techo. La serie de conciertos "Serú Girán por Lebón & Aznar" se convirtió en uno de los acontecimientos musicales más impactantes del año y volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria tras agotar una cuarta función en el Movistar Arena.

Frente a la demanda imparable de entradas, David Lebón y Pedro Aznar anunciaron una nueva fecha para el próximo sábado 12 de septiembre en Buenos Aires, ampliando así una gira que emociona a distintas generaciones.

Un éxito imparable que ya es récord

Lo que comenzó como un esperado reencuentro entre dos figuras fundamentales del rock argentino rápidamente se transformó en un fenómeno cultural y emocional.

Las funciones del 19 y 21 de junio, 10 de julio y 9 de agosto en el Movistar Arena ya se encuentran completamente agotadas, consolidando una serie histórica de conciertos que reúne a miles de fanáticos en cada presentación.

La nueva función del 12 de septiembre aparece como una nueva oportunidad para quienes todavía sueñan con vivir en vivo este espectáculo que revive el repertorio de una banda legendaria.

Fechas en el Movistar Arena

19 de junio | Movistar Arena | Buenos Aires - AGOTADO

| Movistar Arena | Buenos Aires - AGOTADO 21 de junio | Movistar Arena | Buenos Aires - AGOTADO

| Movistar Arena | Buenos Aires - AGOTADO 10 de julio | Movistar Arena | Buenos Aires - AGOTADO

| Movistar Arena | Buenos Aires - AGOTADO 9 de agosto | Movistar Arena | Buenos Aires - AGOTADO

| Movistar Arena | Buenos Aires - AGOTADO 12 de septiembre | Movistar Arena | Buenos Aires - NUEVA FECHA





"Serú Girán por Lebón & Aznar" suma una nueva fecha en el Movistar Arena

La gira sigue creciendo y suma nuevas ciudades

El fenómeno también continúa expandiéndose por todo el país y ya confirmó presentaciones en distintas provincias argentinas. Además de las históricas funciones en Buenos Aires, David Lebón y Pedro Aznar llevarán el repertorio de Serú Girán a Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata.

Fechas confirmadas en el interior del país

26 de junio | Quality Arena Córdoba | Córdoba

| Quality Arena Córdoba | Córdoba 4 de julio | Metropolitano Rosario | Rosario

| Metropolitano Rosario | Rosario 25 de julio | Arena Maipú | Mendoza

| Arena Maipú | Mendoza 14 de agosto | Polideportivo Mar del Plata | Mar del Plata





Con cada nuevo anuncio, la gira reafirma su lugar como uno de los espectáculos musicales más convocantes y emocionantes del año en la Argentina.

Un viaje emocional a través de canciones eternas

Sobre el escenario, David Lebón y Pedro Aznar recrean la química única que convirtió a Serú Girán en una de las bandas más influyentes de la historia del rock en español.

Durante el show, vuelven a sonar clásicos inolvidables como "Seminare", "Canción de Alicia en el país", "Esperando nacer" y "A cada hombre, a cada mujer", canciones que siguen atravesando generaciones y conservan intacta su potencia emocional.

Lejos de convertirse en un simple homenaje nostálgico, el espectáculo resignifica esas composiciones y demuestra que continúan vigentes en la cultura popular argentina.

Un público que une generaciones

Uno de los aspectos más impactantes de esta gira es la conexión que logró construir entre distintas edades. Padres, hijos y nuevos oyentes comparten una misma experiencia cargada de memoria, emoción y descubrimiento.

Cada función se transforma en una ceremonia colectiva donde las canciones de Serú Girán vuelven a cobrar vida frente a un público que responde con ovaciones, lágrimas y una energía única.

"Serú Girán" sigue más vivo que nunca

El éxito arrollador de esta gira confirma que el legado de Serú Girán permanece intacto. Las entradas agotadas en tiempo récord, la emoción del público y la fuerza de canciones que marcaron generaciones demuestran que su música sigue ocupando un lugar central dentro de la cultura argentina.

Porque Serú no pertenece solamente al pasado: su obra continúa latiendo en el presente y emocionando como el primer día.