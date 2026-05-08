Nati Pastorutti presenta "Que siga latiendo", un disco que celebra sus raíces y su presente artístico

Nati Pastorutti abre un nuevo capítulo en su carrera con el lanzamiento de "Que siga latiendo", su nuevo trabajo discográfico que estará disponible en plataformas digitales a partir del próximo 14 de mayo. Se trata de un álbum profundamente conectado con sus raíces, donde la artista vuelve a poner en el centro la esencia del folklore y la música popular argentina.

Este lanzamiento llega después de una gran temporada de verano, en la que Nati recorrió algunos de los escenarios más importantes del país, incluyendo festivales emblemáticos como el Festival Nacional de Folklore de Cosquín y el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, además de celebrar sus 30 años de trayectoria artística.

El álbum incluye el tema que da nombre al proyecto, "Que siga latiendo", una emotiva colaboración junto a Los Nocheros. La unión de ambas voces da vida a un vals tradicional cargado de poesía, emoción y una interpretación que resalta la identidad del género.

Además, el disco presenta nuevas versiones de clásicos del cancionero popular como Puerto de Santa Cruz, junto a obras fundamentales del folklore argentino como Chacarera de un triste. También aparecen canciones que muestran nuevas búsquedas interpretativas de la artista, como la zamba Me muero lejos de ti, donde Nati explora nuevos matices vocales y emocionales.

Completan el repertorio canciones como Puerto Libre y Bombisto del pueblo mío, consolidando un trabajo diverso, íntimo y profundamente ligado a la tradición musical argentina.

Con "Que siga latiendo", Nati Pastorutti reafirma su lugar dentro del folklore nacional y demuestra que, después de tres décadas de trayectoria, su voz sigue encontrando nuevas formas de emocionar.