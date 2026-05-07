Cazzu agotó el Madison Square Garden en 24 horas y sigue haciendo historia con su gira Latinaje

Cazzu sigue rompiendo barreras y escribiendo nuevos capítulos en su carrera internacional. En el marco de su gira Latinaje, la artista argentina logró un nuevo hito al agotar en apenas 24 horas las entradas para su presentación en el Infosys Theater at Madison Square Garden, reafirmando el enorme presente que atraviesa y el alcance global de su música.

Cazzu agotó en solo 24 horas su show en el Madison Square Garden

Su paso por Nueva York dejó una noche inolvidable para sus fans y confirmó la potencia artística que viene desplegando en cada escenario. Con una propuesta audiovisual de alto impacto, una banda compuesta por 13 músicos y un equipo de bailarines, Cazzu presentó un show inmersivo que combina música, narrativa visual y una puesta escénica de primer nivel.

La gira Latinaje en Vivo ya se convirtió en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. Hasta el momento, la artista recorrió más de 10 países y ya superó las 60 mil entradas vendidas en territorio estadounidense, marcando un hecho sin precedentes para una artista argentina de su generación.

La artista argentina continúa conquistando escenarios internacionales con una gira que ya vendió más de 60 mil tickets en Estados Unidos

El repertorio del show pone el foco en Latinaje, el álbum que marcó su regreso y que debutó en el puesto número uno de los charts latinos. Canciones como Con Otra se convirtieron en uno de los momentos más fuertes del espectáculo, junto a clásicos de su carrera y versiones especialmente pensadas para cada ciudad.

En paralelo a este gran presente, Cazzu lanzó "Perdón Si No Te Llamé", su más reciente single, que ya suma millones de reproducciones en plataformas digitales y acompaña esta nueva etapa artística.

Con una puesta audiovisual impactante y shows sold out, Cazzu reafirma su expansión global

La gira, producida por Live Nation, continuará por distintas ciudades de Estados Unidos, además de próximas presentaciones en México, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay y España.

Con Latinaje, Cazzu no solo reafirma su lugar en la música latina: también consolida una identidad artística poderosa, auténtica y cada vez más global.