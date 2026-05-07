Menú
Mirá CM en vivo

Noticias

Cazzu agotó el Madison Square Garden en 24 horas y sigue haciendo historia con su gira Latinaje

La artista argentina atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera: debutó con una gira propia por Estados Unidos, agotó entradas en escenarios icónicos y continúa consolidando su expansión internacional

Cecilia Andrea Bello

Cazzu sigue rompiendo barreras y escribiendo nuevos capítulos en su carrera internacional. En el marco de su gira Latinaje, la artista argentina logró un nuevo hito al agotar en apenas 24 horas las entradas para su presentación en el Infosys Theater at Madison Square Garden, reafirmando el enorme presente que atraviesa y el alcance global de su música.

&nbsp;Cazzu agotó en solo 24 horas su show en el Madison Square Garden
 Cazzu agotó en solo 24 horas su show en el Madison Square Garden

Su paso por Nueva York dejó una noche inolvidable para sus fans y confirmó la potencia artística que viene desplegando en cada escenario. Con una propuesta audiovisual de alto impacto, una banda compuesta por 13 músicos y un equipo de bailarines, Cazzu presentó un show inmersivo que combina música, narrativa visual y una puesta escénica de primer nivel.

La gira Latinaje en Vivo ya se convirtió en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. Hasta el momento, la artista recorrió más de 10 países y ya superó las 60 mil entradas vendidas en territorio estadounidense, marcando un hecho sin precedentes para una artista argentina de su generación.

&nbsp;La artista argentina continúa conquistando escenarios internacionales con una gira que ya vendió más de 60 mil tickets en Estados Unidos
 La artista argentina continúa conquistando escenarios internacionales con una gira que ya vendió más de 60 mil tickets en Estados Unidos

El repertorio del show pone el foco en Latinaje, el álbum que marcó su regreso y que debutó en el puesto número uno de los charts latinos. Canciones como Con Otra se convirtieron en uno de los momentos más fuertes del espectáculo, junto a clásicos de su carrera y versiones especialmente pensadas para cada ciudad.

En paralelo a este gran presente, Cazzu lanzó "Perdón Si No Te Llamé", su más reciente single, que ya suma millones de reproducciones en plataformas digitales y acompaña esta nueva etapa artística.

&nbsp;Con una puesta audiovisual impactante y shows sold out, Cazzu reafirma su expansión global&nbsp;&nbsp;
 Con una puesta audiovisual impactante y shows sold out, Cazzu reafirma su expansión global  

La gira, producida por Live Nation, continuará por distintas ciudades de Estados Unidos, además de próximas presentaciones en México, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay y España.

Con Latinaje, Cazzu no solo reafirma su lugar en la música latina: también consolida una identidad artística poderosa, auténtica y cada vez más global.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

3
La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas

4
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Cazzu