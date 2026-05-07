Él Mató a un Policía Motorizado vuelve al Movistar Arena con una noche dedicada a sus grandes clásicos

Él Mató a un Policía Motorizado vuelve a uno de los escenarios más importantes del país para reencontrarse con su público argentino. El próximo 19 de septiembre, la banda platense se presentará en el Movistar Arena con un show especial que recorrerá los momentos más emblemáticos de su discografía y repasará los himnos que marcaron su historia.

Luego de un 2025 dedicado a celebrar sus veinte años de carrera, el grupo inicia una nueva etapa con una propuesta que promete emocionar a sus seguidores. Durante el año pasado, la banda realizó una serie de conciertos especiales en el Estadio Obras Sanitarias, donde repasó la recordada trilogía de EPs integrada por Navidad de Reserva, Un Millón de Euros y Día de los Muertos, trabajos fundamentales en su identidad artística.

Los tickets para ver a Él Mató a un Policía Motorizado en el Movistar Arena saldrán a la venta este 8 de mayo

Ahora, el regreso al Movistar Arena marca un nuevo capítulo para la banda, que ya había hecho historia en ese recinto en 2024 al agotar localidades frente a más de 15 mil personas en el marco de la gira Súper Terror.

El presente internacional del grupo también atraviesa uno de sus puntos más altos. En el último tiempo, Él Mató a un Policía Motorizado realizó algunos de los shows más convocantes de su carrera fuera del país, presentándose en escenarios como el Pepsi Center, el Movistar Arena y el Sant Jordi Club, además de participar en festivales de renombre como Vive Latino, Rock al Parque y Fauna Primavera.

La banda liderada por Santiago Motorizado volverá a Buenos Aires el 19 de septiembre

Por su parte, Santiago Motorizado también vivió un año de intensa actividad con una gira solista que incluyó más de 30 presentaciones por Europa, México, Australia y Japón, ampliando aún más el alcance internacional de su música.

Con una trayectoria consolidada y una conexión única con su público, el regreso de Él Mató a un Policía Motorizado al Movistar Arena promete convertirse en una de las citas más esperadas del año dentro de la escena nacional.

Cuándo y dónde conseguir las entradas

Los tickets para el show de Él Mató a un Policía Motorizado del próximo 19 de septiembre ya tienen fecha de salida. La preventa exclusiva para clientes Galicia comenzará el 8 de mayo a partir de las 10:00, con hasta seis cuotas sin interés, mientras que la venta general se habilitará ese mismo día desde las 17:00.



