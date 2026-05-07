Sebastián Yatra presenta "Lo Que Me Pasa Con Vos" junto a Alonso, una canción nacida desde la amistad

Sebastián Yatra vuelve a apostar por las historias reales en su música. Esta vez, el ganador del Latin Grammy Awards presentó "Lo Que Me Pasa Con Vos", una colaboración muy especial junto a Alonso, también conocido como Augusto Alonso Gioia.

Más que un simple feat, la canción nace de una conexión genuina entre ambos artistas, construida a lo largo del tiempo y potenciada por la música. La historia comenzó en redes sociales, cuando Alonso empezó a expresar públicamente su admiración por Yatra. Lo que empezó como un intercambio digital pronto se transformó en una amistad real.

Sebastián Yatra y Alonso presentan una colaboración nacida desde una amistad real

Con el tiempo, ambos compartieron escenario por primera vez en España, donde interpretaron juntos "No Hay Nadie Más", uno de los clásicos del colombiano. A partir de ese momento, la conexión artística siguió creciendo hasta llegar al estudio de grabación.

Sin embargo, el verdadero punto de quiebre llegó en Argentina. Durante una de las noches del Entre Tanta Gente Tour, Yatra sorprendió al público al invitar a Alonso al escenario para interpretar en vivo "Lo Que Me Pasa Con Vos". La reacción fue inmediata: el momento se volvió viral en redes sociales y despertó el pedido de miles de fans para que la canción tuviera su lanzamiento oficial.

Con una letra honesta, vulnerable y directa, el tema habla de esos sentimientos imposibles de esconder cuando alguien especial aparece. Entre nervios, ilusión e incertidumbre, la canción conecta con experiencias universales desde un lugar íntimo y sincero.

"Lo Que Me Pasa Con Vos" comenzó sobre un escenario en Argentina y hoy ya forma parte del nuevo capítulo musical de Sebastián Yatra

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip que muestra imágenes del proceso creativo en el estudio y momentos del show en Argentina, reflejando la evolución de la canción y la química entre ambos artistas.

Mientras tanto, Yatra continúa recorriendo Latinoamérica con su gira Entre Tanta Gente Tour, con próximas paradas en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, antes de cerrar esta etapa con una serie de shows en México.