Sebastián Yatra confesó que todavía descansa con sus padres cuando los visita: "nos quedamos hablando y duermo ahí"

A lo largo de su carrera, Sebastián Yatra construyó una imagen ligada a la sensibilidad, la cercanía con su público y una fuerte conexión con su historia personal. Más allá del éxito internacional, el cantante mantiene hábitos y vínculos que lo conectan con su lado más humano.

Su reciente paso por la Argentina volvió a dejar en claro ese perfil, combinando promoción musical con momentos íntimos que no tardaron en viralizarse.

Visita al país y show

El artista llegó al país para presentar su gira "Entre tanta gente tour", que tendrá lugar el 15 de abril en el Movistar Arena.

Como parte de la previa, participó en el programa de streaming Nadie dice nada, donde habló sobre su presente artístico y lo que prepara para el público local.

La confesión que sorprendió a todos

En medio de la charla, una declaración se llevó toda la atención y generó una fuerte reacción en redes. A sus 31 años, Sebastián Yatra reveló que todavía duerme en la cama de sus padres cuando los visita.

Ante la consulta de Nicolás Occhiato -"¿Es verdad que a veces cuando visitas a tus viejos dormís con ellos?"-, el artista respondió sin vueltas:

"Siempre todavía, claro parece, además mis papás tienen la cama esa que se levanta el respaldar".

Un momento íntimo en medio de una vida intensa

El cantante explicó que su agenda laboral le permite ver muy poco a su familia, por lo que intenta aprovechar cada instante cuando regresa a su hogar:

"Yo veo poco a mis papás, cuándo voy allá voy y duermo en la cama de ellos. Lo siento porque a veces se pasan al sofá para yo poder dormir en la cama, pero es un momento que llegó ahí, me quedo leyendo como una hora, pongo música de piano, nos quedamos hablando y me duermo ahí".

La confesión dejó ver un costado íntimo y emocional que conectó rápidamente con sus seguidores.

Una historia familiar marcada por el contexto

La vida de Sebastián Yatra también estuvo atravesada por momentos difíciles. El artista creció en Miami luego de que su familia dejara Medellín en los años 90, en medio de un contexto atravesado por el narcotráfico.

El propio cantante recordó en otra oportunidad:

"Medellín era un lugar lleno de narcotráfico. Un lugar que en ese momento estaba bien difícil. Mi papá, hubo un punto en el que andaba él mismo con pistola para defenderse por cualquier cosa".

Además, reveló que su entorno familiar sufrió amenazas e incluso el secuestro de un tío, lo que marcó profundamente su historia.

Otra revelación inesperada: su paso por prisión

Durante la misma entrevista, el cantante sorprendió con otra anécdota:

"Estuve preso por cosas de la vida", contó, al recordar un episodio ocurrido en Estados Unidos.

Según relató, permaneció 27 horas detenido tras una pelea en el hotel donde se hospedaba. El hecho ocurrió en medio de una salida con amigos en la playa y, con el paso del tiempo, el artista lo recuerda con humor, describiéndolo como una serie de situaciones desafortunadas.

Un artista que conecta desde lo humano

Más allá de los escenarios y los hits, Sebastián Yatra sigue construyendo su vínculo con el público desde la honestidad y la cercanía.

Entre confesiones, recuerdos familiares y anécdotas inesperadas, el artista demuestra que su historia va mucho más allá de la música. Y en ese equilibrio entre lo íntimo y lo profesional, encuentra una de las claves de su conexión con millones de fans.