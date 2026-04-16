Sebastián Yatra deslumbró en Buenos Aires y dio inicio a su "Entre Tanta Gente Tour" por Latinoamérica

Sebastián Yatra dio inicio a la etapa latinoamericana de su "Entre Tanta Gente Tour" con una presentación inolvidable en Buenos Aires, luego de haber comenzado la gira el 11 de abril en Montevideo, Uruguay. Tras una serie de shows agotados en España, el artista reafirmó su presente global con un espectáculo que combinó emoción, energía y cercanía.

Sebastián Yatra dio inicio a su "Entre Tanta Gente Tour" en Buenos Aires

La noche estuvo marcada por un recorrido musical amplio y dinámico que reflejó todas las facetas de su propuesta artística. Desde la apertura con "Lienzo", Yatra construyó una atmósfera íntima que rápidamente dio paso a la euforia con hits como "Tacones Rojos" y "Traicionera", coreados de principio a fin por el público.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando el artista se adentró entre la gente para interpretar "Cristina" y "La Pelirroja", generando una conexión directa con sus fans. Esa cercanía también se trasladó a los segmentos más íntimos del show, donde, acompañado por el piano, interpretó "Cómo Mirarte" -invitando a un fan a cantar con él- y "Devuélveme el Corazón", en un clima de total sensibilidad.

Clásicos como "Tacones Rojos" y "Traicionera" hicieron vibrar al Movistar Arena en una noche a pura conexión

Lejos de quedarse en un solo registro, el concierto también tuvo espacio para la celebración con un bloque en clave de cumbia que incluyó temas como "Canción para Regresar", "Por Perro", "Ya No Tiene Novio" y "Por Fin Te Encontré", sumando frescura y una energía festiva que conectó de lleno con el público argentino.

Entre momentos íntimos al piano y pasajes más festivos, el show recorrió todas las facetas de Sebastián Yatra en una noche tan dinámica como emotiva

La noche también contó con invitados especiales que elevaron aún más la experiencia. Por un lado, Silvestre Dangond se sumó al escenario para interpretar "Una Vaina Bien", desatando una de las ovaciones más intensas del show. Por otro, el influencer Alonso Gioia aportó un momento cercano y genuino al interpretar junto a Yatra "Lo Que Me Pasa Con Vos", canción en la que vienen trabajando juntos.

El influencer Alonso Gioia se sumó al show para compartir escenario con Sebastián Yatra

Además, Fede Mestre fue el encargado de abrir la noche como artista invitado, y más tarde volvió a escena para compartir este momento junto a Sebastián Yatra, coronando una jornada inolvidable.

Con próximas paradas en Chile, Colombia y México, el "Entre Tanta Gente Tour" se consolida como una de las giras más importantes del año, llevando a Sebastián Yatra a reencontrarse con su público a través de un espectáculo que trasciende la música y se convierte en una experiencia emocional compartida.