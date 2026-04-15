Airbag arrasa en Vélez: dos shows agotados y nueva fecha confirmada para mayo

El fenómeno de Airbag no se detiene. Luego de agotar en tiempo récord sus shows del 23 y 24 de mayo en el Estadio Vélez, la banda anunció una tercera fecha para el 30 de mayo, reafirmando su presente como uno de los proyectos más convocantes del rock argentino.

Con este anuncio, el grupo liderado por los hermanos Sardelli iniciará su gira 2026 con una serie de presentaciones que prometen una puesta a gran escala y una conexión única con el público, que no deja de crecer.

Airbag agotó dos fechas en Vélez y sumó una tercera función ante la alta demanda del público

El impacto de la banda ya había quedado en evidencia durante 2025, cuando lograron un hito con cinco estadios River Plate completamente agotados, convocando a más de 350 mil personas en una gira que superó el millón de asistentes. Ese recorrido consolidó su lugar como uno de los grandes nombres del rock en español.

Las fechas en Vélez funcionarán como la antesala de una nueva etapa artística: "El Club de la Pelea II". Como anticipo, Airbag compartió recientemente un fragmento de lo que será este próximo material, generando aún más expectativa entre sus seguidores.

La banda inicia su gira 2026 con shows multitudinarios tras un 2025 histórico con cinco River Plate sold out

Mientras tanto, la gira "El Club de la Pelea I" llegará a su fin en abril con una serie de shows por el interior del país, incluyendo paradas en La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca y Santiago del Estero, antes del gran desembarco en Buenos Aires.

El crecimiento internacional también forma parte del presente de la banda. Tras su reciente participación en el Vive Latino, donde ofrecieron un show explosivo, confirmaron su regreso a México en octubre con una presentación en el Pepsi Center.

En paralelo, su último álbum, El Club de la Pelea I, superó las 250 millones de reproducciones en apenas un año, reflejando el alcance de un proyecto que trasciende fronteras. Además, durante 2025, la banda se posicionó entre las diez que más entradas vendieron en toda Latinoamérica.

Con una propuesta en vivo cada vez más ambiciosa y una relación inquebrantable con su público, Airbag continúa haciendo historia y reafirmando su liderazgo en la escena del rock actual.

Las presentaciones en Vélez serán la antesala de "El Club de la Pelea II", la nueva etapa del grupo

Entradas: cómo y dónde conseguirlas

Las entradas para la nueva fecha del 30 de mayo de Airbag en el Estadio Vélez ya se encuentran disponibles a través de AllAccess, con todos los medios de pago habilitados.

Además, continúa vigente el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA, en una oportunidad clave para quienes no lograron conseguir tickets para las dos primeras funciones, que se agotaron en cuestión de minutos.