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"Pato" Sardelli de Airbag hizo una extraordinaria versión del Himno Nacional Argentino

Patricio Sardelli, cantante de Airbag, saludó a Franco Colapinto e hizo una versión diferente del Himno Nacional Argentino que hizo delirar a las más de 600.000 personas presentes en el Road Show de Palermo.

Juan Riera
Juan Riera

Patricio Sardelli la rompió con una versión única del Himno Nacional Argentino durante el Road Show de Franco Colapinto que se está llevando adelante en el Barrio Porteño de Palermo con 600.000 personas presentes.

El cantante de Airbag saludó al piloto argentino y se la jugó e hizo delirar al público que cantó con orgullo cada una de las estrofas.

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