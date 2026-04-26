"Pato" Sardelli de Airbag hizo una extraordinaria versión del Himno Nacional Argentino

Patricio Sardelli la rompió con una versión única del Himno Nacional Argentino durante el Road Show de Franco Colapinto que se está llevando adelante en el Barrio Porteño de Palermo con 600.000 personas presentes.

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 ¡TREMENDA VERSIÓN!



Pato Sardelli, de Airbag, interpretó el Himno Nacional argentino ¡a puro rock!



%uD83D%uDCFA Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/DRgwQfFo7B — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 26, 2026

El cantante de Airbag saludó al piloto argentino y se la jugó e hizo delirar al público que cantó con orgullo cada una de las estrofas.