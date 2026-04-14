Agenda rockera: La Renga, Don Osvaldo y Airbag llevan sus shows al interior del país

El rock nacional vive un momento de plena conexión con su público, con bandas que vuelven a recorrer el país y una agenda cargada de recitales en distintas provincias.

En este contexto, nombres históricos y actuales como La Renga, Don Osvaldo y Airbag encabezan una grilla que refleja la vigencia del género y su capacidad de convocatoria fuera de Buenos Aires.

Con escenarios en el interior y propuestas que combinan clásicos con nuevas canciones, abril y mayo se presentan como meses clave para los fanáticos del rock.

Abril: shows federales y fiesta rockera en CABA

El cierre de abril llega con presentaciones destacadas:

24 de abril : Don Osvaldo en Corrientes (Complejo Yapiré)

: en Corrientes (Complejo Yapiré) 25 de abril : Don Osvaldo en Santa Fe (Estación Belgrano)

: en Santa Fe (Estación Belgrano) 25 de abril: Fiesta Rocotera XXL Superlógico en CABA (Teatro Flores)





Mayo: grandes nombres y paradas clave en el interior

El mes de mayo intensifica la actividad con una agenda diversa:

2 de mayo : Superlógico en San Justo, Buenos Aires (Encuentro Club)

: en San Justo, Buenos Aires (Encuentro Club) 2 de mayo : La Renga en Gualeguaychú, Entre Ríos (Espacio Astra)

: en Gualeguaychú, Entre Ríos (Espacio Astra) 9 de mayo : Airbag en Santiago del Estero (Playón Madre de Ciudades)

: en Santiago del Estero (Playón Madre de Ciudades) 16 de mayo: Caras Extrañas en CABA (Microestadio de Ferro)









Bandas, rutas y una escena que sigue creciendo

La presencia de grupos como La Renga, con su histórica mística rutera, o el crecimiento sostenido de Airbag, sumado al fuerte arrastre de Don Osvaldo, evidencia que el rock argentino sigue renovando su público sin perder identidad.

Además, eventos como Superlógico mantienen viva la cultura del encuentro, con propuestas que mezclan música en vivo y comunidad.

Una ruta rockera que no se detiene

Con una agenda cargada, escenarios en todo el país y miles de seguidores acompañando cada show, el rock nacional reafirma su vigencia en 2026.

Entre clásicos, nuevas generaciones y giras que recorren kilómetros, abril y mayo dejan en claro que la esencia del género sigue intacta: música en vivo, ruta y público fiel.



