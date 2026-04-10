Airbag vuelve a encender Buenos Aires con un nuevo show en Vélez: cómo y donde conseguir entradas

La historia de Airbag es, ante todo, una construcción basada en la conexión real con su público. Con el paso del tiempo, el grupo logró transformar cada show en una experiencia colectiva, donde la energía fluye en ambas direcciones y se potencia en cada canción.

Ese vínculo inquebrantable fue clave en su crecimiento. A través de presentaciones explosivas, una identidad sólida y una evolución constante, la banda de los hermanos Sardelli se posicionó como una de las más convocantes del rock en español, marcando generaciones y dejando huella en cada escenario que pisa.

Un 2025 que hizo historia

El último año fue determinante para consolidar ese presente. Airbag firmó un hito con 5 estadios River Plate completamente agotados, convocando a más de 350.000 personas en una serie de shows arrolladores.

A esto se sumó una gira de más de 30 fechas que reunió a más de 1 millón de espectadores, confirmando el impacto masivo de la banda y su lugar privilegiado dentro de la escena musical.

Vélez, el inicio de una nueva etapa

El próximo 23 de mayo, el Estadio José Amalfitani será el epicentro de una noche que promete quedar en la historia.

Allí, Airbag dará el puntapié inicial a su nueva gira y presentará lo que será "El Club de la Pelea II", en un show que funcionará como antesala de esta etapa y como declaración de principios de lo que vendrá.

La banda ya adelantó un pequeño fragmento de este nuevo capítulo, generando expectativa y reafirmando que su propuesta sigue evolucionando sin perder su esencia.

Airbag en Vélez

Entradas: todo lo que tenés que saber

Los tickets estarán disponibles a través de AllAccess:

Preventa BBVA: lunes 13 de abril a las 12 hs

Con 6 cuotas sin interés

lunes 13 de abril a las 12 hs Con 6 cuotas sin interés Venta general: martes 14 de abril a las 12 hs

Con todos los medios de pago y el mismo beneficio

Todas las fechas confirmadas de la gira

Airbag llevará su música a distintos puntos del país en el marco del cierre de "El Club de la Pelea I" y el inicio de la nueva etapa:

17.04 - Superdomo - La Rioja, Argentina

18.04 - Playón del Estadio del Bicentenario - San Juan, Argentina

24.04 - Club Sportivo Estudiantes - San Luis, Argentina

25.04 - Estadio Bicentenario - Catamarca, Argentina

09.05 - Playón Madre de Ciudades - Santiago del Estero, Argentina

23.05 - Estadio Vélez - Buenos Aires, Argentina

Impacto internacional y números que respaldan

El fenómeno Airbag también se consolida fuera del país. Su reciente presentación en el Vive Latino reafirmó su lugar dentro del rock latinoamericano, con una respuesta contundente del público.

Además, la banda ya confirmó su regreso a México en octubre con un show en el Pepsi Center WTC.

En paralelo, su álbum "El Club de la Pelea I" superó las 250 millones de reproducciones en apenas un año, mientras que en 2025 se ubicaron entre las 10 bandas que más entradas vendieron en Latinoamérica.

Un presente arrollador y una historia que sigue

Con una propuesta en vivo cada vez más potente y una conexión única con su público, Airbag atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

El show en Vélez no será uno más: será el inicio de una nueva era, una celebración compartida y una confirmación de que la banda sigue creciendo sin techo.

El próximo 23 de mayo, Buenos Aires volverá a vibrar con Airbag. Y una vez más, quedará claro que lo suyo no es casualidad: es presente, es evolución y es rock en su máxima expresión.