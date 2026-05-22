Un participante conquistó a Ángela Leiva en "Es Mi Sueño": "Hoy me voy con novio"

La segunda instancia de Es Mi Sueño dejó uno de los momentos más virales y comentados de la noche gracias a la participación de Lucas Díaz, quien no solo conquistó al jurado con su interpretación de "Roja Boca", el clásico de Los Nocheros, sino que además protagonizó un inesperado ida y vuelta con Ángela Leiva.

El participante logró cautivar al panel integrado por Carlos Baute, Abel Pintos, Joaquín Levinton y Ángela Leiva, obteniendo las cuatro palancas verdes y asegurando así su lugar en la siguiente etapa del certamen.

Sin embargo, el momento que se robó toda la atención llegó durante la interpretación. Mientras cantaba, Lucas se acercó a la mesa del jurado, tomó de la mano a Ángela y cambió parte de la letra original para dedicarle un inesperado "Te amo", generando sorpresa y risas en todo el estudio.

Un participante sorprendió a Ángela Leiva en "Es Mi Sueño" y terminó conquistando al estudio

La reacción de la cantante no tardó en llegar. Entre nerviosa y divertida, Ángela reconoció: "Estoy acalorada", mientras el resto del jurado seguía el intercambio entre bromas y comentarios cómplices.

Fue entonces cuando Joaquín Levinton intervino con humor para bajar el tono romántico de la situación: "Acá se viene a cantar y a ser juzgado, señor, no de levante", lanzó el líder de Turf entre carcajadas.

Lejos de terminar ahí, Lucas continuó elogiando a la artista y confesó la admiración que siente por ella: "Es una hermosa cantante, la admiro como mujer y como ser humano", expresó antes de preguntar pícaramente si estaba soltera.

Ángela, divertida por la situación, respondió con otra frase que rápidamente generó repercusión tanto en el estudio como en redes sociales: "Hoy me voy con novio".