Ángela Leiva en el Movistar Arena: comienza la venta de entradas, cuándo y dónde comprarlas

Ángela Leiva, una de las voces más potentes y queridas de la música popular argentina, confirmó su esperado regreso a los grandes escenarios con un show propio en el Movistar Arena el próximo 18 de junio.

La artista promete una noche inolvidable donde desplegará todo su carisma, emoción y potencia vocal en un espectáculo que recorrerá los clásicos de su repertorio, presentará nuevas canciones y contará con invitados especiales.

Ángela Leiva llevará su potencia vocal al Movistar Arena

Reconocida cantante y actriz, Ángela Leiva consolida una trayectoria en constante crecimiento que la posiciona como una de las artistas argentinas de mayor proyección internacional.

En este nuevo capítulo artístico, la cantante presentó una renovada versión de "Amiga Traidora", uno de los grandes hits de su carrera, reinterpretado en clave Cumbia Tex-Mex. Además, este año recibió una nominación al Premio Lo Nuestro en la categoría "Artista femenina del año - Música Mexicana", uno de los reconocimientos más prestigiosos de la música latina.

Luego de recorrer el país encabezando los principales festivales del verano, Ángela comienza un año decisivo con nuevos lanzamientos, importantes reconocimientos y un show que marcará un hito en su camino artístico.

La cantante se reencontrará con su público en un espectáculo de alto impacto que marcará un nuevo hito en su carrera

Cómo y cuándo comprar las entradas

La preventa exclusiva para clientes del Banco Galicia estará disponible a partir de hoy, 19 de marzo a las 13 horas, con el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés abonando con tarjetas de crédito de la entidad.

La venta general comenzará el viernes 20 de marzo a través de los canales oficiales del estadio.

Con una conexión inigualable con su público y una carrera en permanente ascenso, Ángela Leiva se prepara para ofrecer una noche cargada de emoción, energía y momentos inolvidables para todos sus fans.