Airbag arrasa en Vélez: agotó tres funciones y suma una cuarta fecha en Buenos Aires

Airbag continúa demostrando por qué atraviesa uno de los momentos más impactantes de su historia. Luego de agotar en tiempo récord las entradas para sus shows del 23, 24 y 30 de mayo en el Estadio José Amalfitani, la banda anunció una cuarta fecha para el 31 de mayo, generando una nueva ola de expectativa entre sus fanáticos.

Las entradas para esta nueva función estarán disponibles a partir del 16 de mayo a las 11 hs, con todos los medios de pago y el beneficio de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas BBVA a través de All Access.

Airbag agotó tres Vélez y va por más con una cuarta fecha en Buenos Aires

Este nuevo hito llega después de un 2025 histórico para el grupo, año en el que marcaron un antes y un después con cinco estadios River Plate completamente agotados, reuniendo a más de 350.000 personas en una serie de conciertos que confirmaron su crecimiento imparable dentro del rock en español.

Los shows en Vélez serán además el puntapié oficial de su gira 2026 y funcionarán como la antesala de una nueva etapa artística con "El Club de la Pelea II", proyecto que continuará expandiendo el universo musical que la banda viene construyendo.

La gira El Club de la Pelea I cerró recientemente con una exitosa serie de presentaciones por el interior del país, pasando por ciudades como La Rioja, San Juan, San Luis, San Fernando del Valle de Catamarca y Santiago del Estero.

En paralelo, su más reciente álbum, El Club de la Pelea I, superó los 250 millones de reproducciones en apenas un año, ratificando el enorme presente de una banda que no deja de romper récords y sumar capítulos históricos en su carrera.