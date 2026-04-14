¡Azúcar eterna! Celia Cruz entra al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 y sacude a la industria

A más de dos décadas de su partida, Celia Cruz vuelve a ocupar titulares a nivel mundial tras su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll en la clase 2026. La icónica artista, fallecida en 2003, fue reconocida en la categoría de "Influencia temprana", reafirmando el impacto eterno de su música en la cultura global.

Mientras tanto, la edición de este año también dejó una sorpresa: Shakira, quien figuraba entre las nominadas, finalmente quedó fuera de la lista definitiva.

Cómo funciona la selección y qué significa este reconocimiento

El Salón de la Fama del Rock & Roll define a sus ingresantes mediante la votación de un panel internacional compuesto por más de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical.

Para ser elegible, cada figura debe haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes, un requisito que busca garantizar una trayectoria consolidada y un impacto duradero.

En 2026, fueron 18 los artistas distinguidos, distribuidos en diferentes categorías que reflejan la diversidad de géneros que hoy integran la institución: desde el rock hasta el hip hop, pasando por el pop, el soul y la música latina.

Intérpretes 2026: íconos que marcaron generaciones

La categoría principal reunió a nombres fundamentales de la música internacional:

Phil Collins

Billy Idol

Iron Maiden

Joy Division / New Order

/ Oasis

Sade

Luther Vandross

Wu-Tang Clan





Un dato destacado: Phil Collins logra su segunda inclusión, ya que previamente había sido reconocido como miembro de Genesis, convirtiéndose en uno de los pocos artistas en alcanzar este hito.

Influencia temprana: pioneros que cambiaron la historia

En esta categoría, el ingreso de Celia Cruz se dio junto a otras figuras clave:

Celia Cruz

Fela Kuti

Queen Latifah

MC Lyte

Gram Parsons





Desde la institución destacaron a la "Guarachera de Cuba" como una pionera del pop latino, subrayando su rol en la expansión de la salsa y su influencia cultural más allá de la música. Con más de 30 millones de discos vendidos, su legado sigue vigente a través de clásicos como "Quimbara", "La vida es un carnaval" y "La negra tiene tumbao".

Excelencia musical: figuras detrás de grandes sonidos

El reconocimiento a la excelencia musical incluyó a nombres fundamentales en la producción y composición:

Linda Creed

Arif Mardin

Jimmy Miller

Rick Rubin





Premio Ahmet Ertegun: una figura clave en la industria

El histórico reconocimiento fue para:

Ed Sullivan





Su aporte resultó fundamental en la difusión masiva de artistas a través de la televisión, marcando un antes y un después en la industria del entretenimiento.

Una ceremonia que promete momentos históricos

La ceremonia oficial se realizará el 14 de noviembre en el Peacock Theater, y contará con una transmisión especial en ABC y la plataforma Disney+.

Un legado que trasciende generaciones

El ingreso de Celia Cruz al Salón de la Fama del Rock & Roll no solo celebra su carrera: reafirma el lugar de la música latina en la historia global.

En una edición marcada por la diversidad de géneros y generaciones, la clase 2026 deja en claro que el impacto artístico no tiene fronteras ni tiempo. Y entre todos los nombres, el grito de "¡Azúcar!" vuelve a resonar más fuerte que nunca.