Hilary Duff revive un clásico y presenta "Come Clean (Mine)" en una nueva etapa musical

Con una carrera que atraviesa décadas y formatos, Hilary Duff se consolidó como una de las artistas más influyentes del pop de los 2000.

Desde su explosión global con Lizzie McGuire hasta su evolución como cantante multiplatino, logró construir una conexión única con distintas generaciones.

Hoy, su regreso musical no solo despierta nostalgia, sino que confirma su vigencia en la industria y su capacidad para seguir marcando tendencia.

Un ícono pop que reinterpreta su historia

La artista estadounidense vuelve a conectar con su legado musical desde una mirada actual, presentando "Come Clean (Mine)", una nueva versión de su recordado hit de 2003, que ya se encuentra disponible y marca un paso clave dentro de su presente artístico.

Esta regrabación no solo actualiza su sonido, sino que también resignifica una canción que fue fundamental en su carrera.

Un estreno que llega con pantalla incluida

El tema formará parte del especial "The Reunion: Laguna Beach", que se estrenó el 10 de abril en The Roku Channel, ampliando el impacto de este relanzamiento.

De esta manera, Duff no solo revisita su catálogo musical, sino que también lo integra a nuevos formatos y audiencias.

Un lanzamiento exclusivo para fanáticos

"Come Clean (Mine)" será uno de los puntos fuertes de Hilary Duff - (Mine), una colección de versiones regrabadas de sus grandes éxitos que verá la luz el 18 de abril, en una edición limitada en vinilo plateado por el Record Store Day 2026.

El lanzamiento contará con solo 10.000 copias, convirtiéndose en una pieza de colección para sus seguidores, e incluirá nuevas interpretaciones de canciones clave como "What Dreams Are Made Of (Mine)".

Un presente marcado por el éxito

Este nuevo proyecto llega después de luck... or something, su sexto álbum de estudio, que tuvo un fuerte impacto en los rankings internacionales.

El disco debutó en el puesto #3 del Billboard 200, marcando su mejor posición en años y consolidando su regreso a la escena pop. Además, alcanzó el #1 en Canadá y Australia, y logró posicionarse en el Top 5 en múltiples países.

La mirada de la crítica

El álbum recibió elogios de medios especializados, que destacaron su madurez artística y su honestidad emocional:

"Uno de los lanzamientos pop más logrados de principios de año. La confianza y seguridad de Duff como artista experimentada es evidente en todo el álbum..." - Billboard

"Un disco cohesivo... que ofrece una actualización sobre la vida de Duff... sumamente identificable" - Rolling Stone

"Duff tiene el control absoluto" - Glamour

"Un disco sorprendentemente honesto..." - Los Angeles Times

"Hay algo vital y profundamente humano..." - Pitchfork

"Un conjunto ingenioso y brillante..." - Associated Press

Nuevas canciones y colaboraciones destacadas

El álbum fue coescrito por Duff y producido por su esposo, el ganador del GRAMMY® Matthew Koma, junto a Brian Phillips.

Incluye canciones como "Mature" y "Roommates", que marcaron el inicio de esta etapa y lograron una fuerte repercusión tanto en plataformas como en medios.

Además, Duff presentó "Roommates" en televisión durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, reafirmando su presencia en la escena global.

Una gira mundial que marca su regreso

Como parte de este nuevo capítulo, la artista llevará su música a los escenarios con the lucky me tour, su primera gira mundial como headliner en casi dos décadas.

El tour recorrerá países como Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, con una gran cantidad de fechas agotadas en venues icónicos.

Entre los shows destacados se encuentran presentaciones en el Kia Forum de Los Ángeles, el Red Rocks Amphitheatre, el Madison Square Garden de Nueva York y el Palacio de los Deportes en Ciudad de México.

Un regreso que conecta pasado y presente

Con este lanzamiento, Hilary Duff logra algo más que una regrabación: construye un puente entre su historia y su presente artístico.

"Come Clean (Mine)" no solo revive un clásico, sino que confirma que su evolución sigue en marcha, combinando nostalgia, madurez y una identidad renovada dentro del pop actual.