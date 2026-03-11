La Renga cambia de escenario: sus shows pasan de Huracán al Parque de la Ciudad

La Renga anunció que sus próximos recitales previstos para el 2 y 4 de abril ya no se realizarán en el estadio de Club Atlético Huracán. Finalmente, los conciertos se mudarán al Parque de la Ciudad, aunque se mantendrán las mismas fechas programadas.

La decisión se tomó luego del derrumbe ocurrido en un edificio del barrio de Parque Patricios, ubicado a pocos metros del estadio Tomás Ducó. Tras ese hecho, el recinto comenzó a funcionar con fuertes restricciones de público: incluso algunos eventos deportivos debieron realizarse con aforo reducido o sin espectadores.

En ese contexto, la capacidad prevista para los recitales de La Renga no podía garantizarse, por lo que se optó por trasladar los shows a un espacio más amplio. El Parque de la Ciudad, ubicado en el sur de Buenos Aires, permitirá recibir a los fanáticos sin las limitaciones que presentaba el estadio.

Desde la banda destacaron que una de las prioridades fue conservar las fechas originales, teniendo en cuenta que muchos seguidores organizan con anticipación su asistencia a los conciertos, conocidos entre el público como verdaderos "banquetes". En muchos casos, los fans viajan desde distintos puntos del país o solicitan días libres en el trabajo para poder asistir.

A través de sus redes sociales, la banda confirmó oficialmente la modificación: los recitales se realizarán el jueves 2 de abril y el sábado 4 de abril, pero en el Parque de la Ciudad, ubicado en la intersección de Avenida Coronel Roca y Avenida Escalada.

Además, el nuevo predio permitirá una configuración distinta del público, sin divisiones entre campos y plateas, e incluso con la posibilidad de sumar algunas entradas adicionales debido a la mayor capacidad del lugar.

De esta manera, La Renga prepara dos noches que prometen mantener intacta la mística de sus conciertos, ahora en un nuevo escenario que buscará reunir a miles de seguidores del rock nacional.