Día del Guitarrista Argentino: Pappo eterno, las canciones que definieron a una leyenda del rock

Cada 10 de marzo se celebra en Argentina el Día del Guitarrista Argentino, una fecha elegida en honor al nacimiento de Norberto 'Pappo' Napolitano, figura clave del rock nacional y uno de los músicos más influyentes de la historia del género en el país. Con su estilo directo, riffs demoledores y una personalidad inconfundible, "El Carpo" dejó una huella imborrable que atraviesa generaciones.

Nacido en el barrio porteño de La Paternal, Pappo se convirtió en una referencia absoluta de la guitarra en Argentina. Su recorrido incluyó pasos fundamentales por bandas como Los Gatos y Los Abuelos de la Nada, antes de consolidar su propio proyecto con Pappo's Blues, donde desarrolló gran parte de su identidad musical.

Al frente de Pappo's Blues, Norberto 'Pappo' Napolitano marcó una era con riffs crudos y el espíritu del blues en su máxima expresión

Con apenas 21 años ya componía clásicos como "El viejo", uno de los puntos altos del primer disco de Pappo's Blues (1971), donde su guitarra y su voz áspera comenzaban a marcar un camino propio dentro del blues argentino. En ese mismo álbum también destacaron temas como "Algo ha cambiado" y "El hombre suburbano", que retrataban con crudeza el clima urbano y social de la época.

Un año después, con "Pappo's Blues Vol. 2", el guitarrista profundizó su estilo con canciones que se volverían fundamentales en su discografía, como "Llegará la paz", "Desconfío" y "El tren de las 16". Esta última se transformó en uno de los temas más celebrados de su carrera, demostrando cómo la simpleza de sus letras encontraba fuerza en su guitarra.

Durante los años siguientes continuó consolidando su legado con clásicos como "Sucio y desprolijo" o "El gato de la calle negra", que reflejaban la esencia cruda del blues y el rock que lo caracterizaban.

Con Riff, Norberto 'Pappo' Napolitano llevó su guitarra al terreno del heavy metal y dejó himnos inolvidables del rock argentino

En los años 80, el músico volvió a reinventarse con la creación de Riff, una banda que incorporó una estética más cercana al heavy metal y que marcó un nuevo capítulo en el rock argentino. Allí surgieron himnos como "No detenga su motor", "Macadam 3...2...1...0...", "Pantalla del mundo nuevo" y "Susy Cadillac", canciones que definieron el sonido más pesado de la escena local.

En los años 90 continuó sumando clásicos con temas como "El forastero", "Sube a mi voiture" y "Tomé demasiado", reafirmando su lugar como uno de los guitarristas más importantes de América Latina.

En su etapa solista, Norberto 'Pappo' Napolitano reafirmó su leyenda con un sonido directo, fiel a sus raíces de blues y rock.

A más de dos décadas de su partida, el legado de Pappo sigue vivo en cada riff, en cada zapada blusera y en cada músico que encontró en su guitarra una inspiración. Por eso, cada 10 de marzo, el rock argentino vuelve a encender los amplificadores para celebrar a una de sus leyendas.