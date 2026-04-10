Aitana abre las puertas de "Cuarto Azul" en Argentina

Aitana confirma su esperado regreso a la Argentina con una fecha clave: el próximo 21 de octubre se presentará en el Movistar Arena en el marco de su "Cuarto Azul World Tour", la gira con la que está llevando su nuevo universo artístico a distintos escenarios del mundo.

El show será mucho más que un recital. La artista propone una experiencia inmersiva donde música, narrativa visual y emoción se combinan para invitar al público a ingresar a ese "Cuarto Azul", un espacio íntimo que representa su faceta más auténtica y personal. Durante una noche, el estadio se transformará en ese universo creativo donde los fans no solo serán espectadores, sino parte activa del viaje.

Aitana regresa a la Argentina el próximo 21 de octubre en el Movistar Arena

La preventa de entradas estará disponible el martes 14 de abril a las 13:00 horas, con el beneficio de seis cuotas sin interés para tarjetas Galicia Visa. Por su parte, la venta general comenzará el viernes 17 de abril a las 13:00, a través del sitio oficial del Movistar Arena, manteniendo el mismo beneficio.

El concierto llega tras el lanzamiento de Cuarto Azul, un álbum que debutó en el puesto número uno en España y acumuló millones de reproducciones en sus primeras horas. Este trabajo marca una evolución en la carrera de Aitana, con un sonido más maduro y una narrativa artística más profunda, consolidándola como una de las figuras más influyentes del pop en español.

Aitana abre las puertas de "Cuarto Azul"

Con una trayectoria en constante ascenso, la artista reunió a cientos de miles de personas en sus giras anteriores por Europa y Latinoamérica, con múltiples shows agotados. Hoy atraviesa un momento consagratorio que la proyecta definitivamente hacia el circuito global.

Buenos Aires será una de las paradas de este tour internacional, reafirmando el fuerte vínculo entre Aitana y el público argentino, que la acompañó desde sus primeras visitas y la posicionó como una de las artistas internacionales más convocantes del momento.