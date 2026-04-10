Maroon 5 vuelve a Argentina: entradas, precios y ubicaciones para su show en Buenos Aires

Después de cuatro años, Maroon 5 confirma su esperado regreso a la Argentina con un show que promete ser uno de los grandes eventos musicales de 2026. La cita será el próximo 3 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, en una noche que combinará hits, presente artístico y el despliegue escénico que caracteriza a una de las bandas más convocantes del pop global.

La venta de entradas contará con dos instancias: una preventa exclusiva para clientes Visa Macro a partir del 14 de abril a las 10:00 horas, mientras que la venta general se habilitará el 16 de abril, también desde las 10:00. En ambos casos, los tickets estarán disponibles únicamente a través de All Access, con la posibilidad de abonar en seis cuotas sin interés para clientes del banco.

Maroon 5 vuelve a la Argentina con un show en el Hipódromo de San Isidro

Entradas, precios y ubicaciones

Los valores confirmados para el show son los siguientes:

Pits - $320.000 + s/c

Campo delantero - $190.000 + s/c

Campo general - $95.000 + s/c

Platea 1 - $250.000 + s/c

Platea 2 - $240.000 + s/c

Liderados por Adam Levine, la banda regresa al país el 3 de septiembre

El regreso se da en el marco de la gira internacional con la que el grupo presenta su octavo álbum, Love Is Like, lanzado en agosto del año pasado. Este nuevo trabajo marca un retorno a las bases creativas de la banda, con una fuerte impronta en la composición colectiva y colaboraciones destacadas con artistas como Lil Wayne, Sexyy Red y Lisa.

Con más de dos décadas de carrera, Maroon 5 construyó una trayectoria sólida que incluye tres premios Grammy, más de 100 millones de discos vendidos y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales. Su repertorio está repleto de hits como "This Love", "Sunday Morning", "She Will Be Loved", "Moves Like Jagger", "Payphone" y "Sugar", canciones que siguen vigentes y conectando con nuevas generaciones.

La relación del grupo con el público argentino tiene historia: desde su debut en el país en 2008 en el Luna Park, hasta sus visitas en 2012, 2016 y 2022, la banda logró consolidar un vínculo especial con sus fans locales. El próximo 3 de septiembre será una nueva oportunidad para revivir ese encuentro y ser parte de una noche que promete quedar en la memoria.