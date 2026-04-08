Céline Dion arrasa en su regreso: suma shows en París tras una demanda histórica

El regreso de Céline Dion a los escenarios ya es un fenómeno global. Tras una demanda arrolladora en la preventa, la artista anunció seis nuevas fechas para su residencia Céline Dion París 2026, ampliando a 16 el total de shows en la capital francesa.

Los conciertos se llevarán a cabo en el Paris La Défense Arena, uno de los recintos más imponentes de Europa, con capacidad para hasta 45.000 espectadores. Esta serie de presentaciones marcará su esperado regreso en un formato completamente renovado y especialmente diseñado para la ocasión.

Las nuevas fechas confirmadas incluyen funciones el 18 y 25 de septiembre, y el 2, 9, 16 y 17 de octubre, extendiendo así una residencia que se desarrollará a lo largo de cinco semanas.

Céline Dion suma nuevas fechas en París tras agotar la preventa y prepara un regreso histórico

La preventa para fans ya se encuentra en marcha a través de la plataforma Fair AXS, mientras que también habrá instancias exclusivas para clientes de Visa antes de la venta general. La expectativa es máxima, con miles de seguidores intentando asegurar su lugar en uno de los eventos musicales más importantes del año.

Además, el show contará con la dirección creativa del reconocido diseñador Willo Perron, lo que anticipa una puesta en escena de gran escala, a la altura de la trayectoria de la artista.

Con un repertorio que recorrerá sus mayores éxitos en inglés y francés, Céline Dion promete un espectáculo inolvidable, reafirmando su lugar como una de las voces más influyentes de la música global.