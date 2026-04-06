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U2 sorprende con "Easter Lily", un EP íntimo que anticipa su próxima etapa

La banda irlandesa lanza una nueva colección de temas íntimos y reflexivos mientras continúa trabajando en su próximo álbum de estudio.

Cecilia Andrea Bello

U2 vuelve a sorprender a sus fans con el lanzamiento de Easter Lily, un nuevo EP independiente compuesto por seis canciones que profundizan en un costado más introspectivo de la banda.

El material llega como una continuación de Days of Ash, publicado el mes pasado, y forma parte de una serie de lanzamientos que el grupo comparte mientras avanza en la grabación de su próximo álbum de estudio. A diferencia de su predecesor, que respondía a un contexto global caótico, Easter Lily se sumerge en un universo más personal, abordando temas como la amistad, la pérdida, la fe, la esperanza y la renovación.

&nbsp;El nuevo EP de U2 explora un costado más íntimo y reflexivo&nbsp;
 El nuevo EP de U2 explora un costado más íntimo y reflexivo 

Entre los tracks se destacan "Song for Hal", un emotivo homenaje al músico Hal Willner con The Edge como voz principal, y "COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?)", que cuenta con un paisaje sonoro a cargo de Brian Eno. Cada canción propone un recorrido emocional que conecta con la búsqueda espiritual y artística del grupo en este momento de su carrera.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Bono explicó que el EP surge en medio de un proceso creativo más amplio: una etapa en la que la banda se encuentra trabajando en un disco "ruidoso, caótico y descaradamente colorido", pensado especialmente para el vivo. Al mismo tiempo, destacó que Easter Lily nace de preguntas más íntimas sobre las relaciones, la fe y el sentido en tiempos complejos.

El lanzamiento también incluye una edición especial digital de la histórica revista de fans de la banda, Propaganda, titulada U2 - Propaganda - Easter Lily. Esta publicación reúne contenidos exclusivos como entrevistas, letras de canciones, fotografías del estudio y colaboraciones de los cuatro integrantes, además de textos sobre el proceso creativo y homenajes a figuras cercanas al grupo.

Así, U2 continúa expandiendo su universo artístico, combinando música y narrativa en una propuesta que conecta con su historia, pero también con el presente, mientras prepara el terreno para su próximo gran lanzamiento.

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