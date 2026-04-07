Sabrina Carpenter lanza el video de "House Tour" y sigue consolidando su éxito global

Sabrina Carpenter continúa expandiendo su impacto a nivel internacional con el estreno del videoclip oficial de "House Tour", una de las canciones más destacadas de su reciente álbum Man's Best Friend.

El lanzamiento llega en un gran momento para la artista, cuyo disco ya fue certificado Platino por la RIAA y debutó en el puesto #1 del Billboard 200, replicando ese éxito en múltiples países como Reino Unido, Australia, Canadá, Francia y España. En ese contexto, "House Tour" se posiciona como uno de los hits del proyecto, acumulando cerca de 300 millones de reproducciones globales.

El video, dirigido junto a Margaret Qualley, cuenta con la participación de Madelyn Cline

El videoclip, dirigido por la propia Sabrina Carpenter junto a Margaret Qualley, cuenta además con la participación de Madelyn Cline, y propone una estética visual que acompaña la narrativa del tema con una impronta fresca y cinematográfica.

Este estreno se da en la previa de un nuevo hito en su carrera: su primera presentación como headliner en Coachella, uno de los festivales más importantes del mundo, donde será una de las figuras centrales del fin de semana.

Con una carrera que combina música, actuación y una fuerte presencia en la cultura pop, Sabrina Carpenter se posiciona como una de las artistas más influyentes de su generación. Desde el éxito de álbumes como emails i can't send y Short n' Sweet, hasta hits globales como "Espresso" y "Please Please Please", su crecimiento ha sido sostenido y cada vez más contundente.

Ahora, con "House Tour" y el impulso de Man's Best Friend, la artista reafirma su lugar en la escena global, consolidando un presente marcado por récords, reconocimiento y una conexión cada vez más fuerte con su público.