Roxette: a días de su show en Argentina, "It Must Have Been Love" supera el billón de reproducciones

Roxette celebra un doble motivo histórico en 2026: los 40 años del lanzamiento de su álbum debut "Pearls of Passion" y un nuevo logro para uno de sus clásicos más emblemáticos. "It Must Have Been Love" superó los mil millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como una de las canciones más escuchadas de su catálogo.

Con este hito, el dúo integrado por Per Gessle y Marie Fredriksson se suma al exclusivo "Billions Club" de la plataforma, convirtiéndose -junto a ABBA- en los únicos artistas suecos con canciones lanzadas antes de los 2000 en alcanzar esta marca.

"It Must Have Been Love" no solo continúa sumando reproducciones en plataformas digitales, sino que también se acerca a los mil millones de visualizaciones en YouTube, reafirmando su vigencia a nivel global más de tres décadas después de su lanzamiento.

A lo largo de su carrera, Roxette vendió más de 80 millones de discos y logró múltiples números uno en distintos mercados, incluyendo Estados Unidos, donde se posicionó como uno de los pocos proyectos de habla no inglesa en conquistar los rankings. Con hits como "The Look", "Listen to Your Heart" y "Joyride", la banda dejó una huella imborrable en la historia del pop.

De cara a este aniversario, se esperan distintos lanzamientos especiales que incluirán videos remasterizados, remixes, reediciones y material inédito proveniente de sus archivos, celebrando tanto su legado como su impacto en nuevas generaciones.

A días de su show en Argentina, Roxette celebra un nuevo hito global con "It Must Have Been Love"

Además, como parte de este recorrido, Per Gessle continúa llevando la música de Roxette por el mundo junto a la cantante Lena Philipsson, con una gira que incluye fechas en Sudamérica, entre ellas el 16 de abril en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

A más de 40 años de sus inicios, Roxette no solo celebra su historia, sino que confirma su vigencia como una de las exportaciones musicales más importantes de Suecia y un nombre clave en la historia del pop mundial.