Roxette desató la nostalgia en el Movistar Arena y emocionó con un show inolvidable

Roxette volvió a la Argentina después de más de una década y lo hizo con un Movistar Arena completamente colmado, en el marco de su "Roxette Live! Back Again! Tour". La gira, que ya recorrió distintas ciudades de Sudáfrica, Australia y Europa, marca el regreso del proyecto liderado por Per Gessle a los escenarios internacionales tras la partida de Marie Fredriksson.

Roxette volvió a Buenos Aires con un Movistar Arena colmado y un repaso demoledor de hits que marcaron generaciones / P.h: Cecilia Bello

Poco después de las 21, las luces se apagaron y la banda salió a escena en medio de una ovación ensordecedora. El show comenzó con "The Big L", dando inicio a un recorrido cargado de clásicos que definieron una era. Temas como "Sleeping in My Car" y "Dressed for Success" marcaron el pulso de una noche que no dio respiro y mantuvo al público en constante conexión.

Uno de los puntos destacados fue la incorporación de Lena Philipsson como nueva vocalista. Con una presencia sólida y una voz potente, logró apropiarse del repertorio con naturalidad, generando una conexión genuina con el público argentino.

Lena Philipsson brilló como nueva voz del grupo en una noche atravesada por la emoción y el homenaje a Marie Fredriksson / P.H: Cecilia Bello

La intensidad creció con canciones como "Crash! Boom! Bang!", "Wish I Could Fly" y "Fading Like a Flower (Every Time You Leave)", hasta desembocar en uno de los momentos más emotivos de la noche con "It Must Have Been Love", coreado de principio a fin por un estadio que se rindió ante la nostalgia.

El tramo más eufórico llegó con "How Do You Do!" y "Dangerous", antes de un guiño inesperado al rock nacional: la banda sorprendió al interpretar los primeros acordes de "Ji Ji Ji" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, desatando la locura en el Movistar Arena.

El guiño a "Ji Ji Ji" desató la euforia total y selló un cruce inolvidable entre el pop internacional y el rock nacional / P.H Cecillia Bello

Para el cierre, aún quedaban varios clásicos imprescindibles. En los bises sonaron "Spending My Time", "Listen to Your Heart" y "The Look", antes de un final a pura emoción con "Queen of Rain".

"It Must Have Been Love" puso en pausa el estadio y regaló uno de los momentos más conmovedores de la noche / P.H Cecilia Bello

Así, Roxette selló una noche histórica en Buenos Aires, donde distintas generaciones se reunieron para celebrar su legado, recordar a Marie Fredriksson y comprobar que sus canciones siguen más vivas que nunca.