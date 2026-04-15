Tom Dumont reveló que tiene Parkinson: el músico habló de su diagnóstico antes de su regreso a los escenarios

El guitarrista de No Doubt, Tom Dumont, sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente que fue diagnosticado con enfermedad de Parkinson de inicio temprano. La noticia llega en un momento clave para la banda, que se prepara para una residencia en el Sphere de Las Vegas.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el músico de 58 años decidió compartir su experiencia y visibilizar la enfermedad. Según explicó, los primeros síntomas comenzaron hace varios años, lo que lo llevó a iniciar un proceso médico que incluyó consultas con especialistas y estudios neurológicos hasta recibir el diagnóstico.

"Hace varios años empecé a experimentar diversos síntomas. Fui a mi médico, luego a un neurólogo, me hicieron un montón de pruebas y me diagnosticaron Parkinson de inicio temprano. Ha sido una lucha diaria", expresó Dumont, quien forma parte de la banda desde 1988.

A pesar del impacto del diagnóstico, el artista se mostró optimista respecto a su presente y su futuro. "La buena noticia es que todavía puedo tocar música. Todavía puedo tocar la guitarra. Me encuentro muy bien", aseguró, llevando tranquilidad a sus fans de cara a los próximos shows.

La confesión también tiene un objetivo claro: generar conciencia. Tom Dumont explicó que ver a otras figuras públicas hablar abiertamente sobre sus problemas de salud lo motivó a hacer lo mismo, entendiendo que la visibilidad ayuda a reducir estigmas y a impulsar la investigación.

En ese sentido, se suma a una lista de artistas como Ozzy Osbourne y Neil Diamond, quienes también enfrentaron el Parkinson sin abandonar su vínculo con la música.

El anuncio se da en la previa de una serie de 18 shows que No Doubt tiene programados en el Sphere de Las Vegas desde el 6 de mayo hasta el 13 de junio. Según contó el guitarrista, los ensayos y la preparación para estos conciertos fueron una experiencia de reconexión con la historia de la banda.

"Ha sido un viaje de gratitud", afirmó, destacando el valor de seguir haciendo música en medio de este nuevo desafío personal.

La noticia generó una ola de apoyo en redes sociales y reafirma el compromiso del músico no solo con su carrera, sino también con la importancia de hablar abiertamente sobre la salud.