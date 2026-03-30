Rocambole llega al cine: el documental que revela el universo visual de Los Redondos

Hablar de Ricardo Cohen, conocido como "Rocambole", es adentrarse en una pieza fundamental de la cultura rock en Argentina. Su trabajo no solo acompañó a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sino que definió una estética única que quedó grabada en la memoria colectiva.

A través de sus ilustraciones, afiches y diseños, construyó un lenguaje visual propio que trascendió la música y se convirtió en símbolo de toda una generación.

Un estreno esperado en la pantalla grande

El documental "Rocambole en el camino" se presenta como una oportunidad única para conocer en profundidad al artista. La película tendrá su estreno el sábado 25 de abril a las 20 horas en el Cine Gaumont, uno de los espacios más emblemáticos del cine nacional.

La expectativa es alta, ya que el film propone un enfoque diferente, alejado de las biografías tradicionales.

Rocambole llega al Cine Gaumont

Un viaje íntimo por su universo creativo

Dirigido por Marcia Paradiso y Matías González, el documental invita a recorrer el mundo de Rocambole desde una mirada cercana.

Con la participación del periodista Oscar Jalil, la película se construye como un diálogo donde el artista comparte recuerdos, ideas y reflexiones, revelando el detrás de escena de su obra.

El arte que definió a Los Redondos

El film pone el foco en el universo visual de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, revisitando su simbología desde la mirada de quien la creó.

Desde tapas de discos hasta escenografías, entradas, afiches y proyecciones, Rocambole desarrolló una identidad estética que se volvió inseparable del fenómeno ricotero y del rock nacional.

Más que un artista, un pensador

"Rocambole en el camino" no solo retrata su obra, sino también su forma de entender el arte. A lo largo del documental, se destaca su decisión de mantener un vínculo directo con el público, alejándose de los circuitos tradicionales.

Esta mirada convierte al film en una experiencia que va más allá de lo visual, proponiendo una reflexión sobre la cultura, la creatividad y el impacto del arte en la sociedad.

Fechas para no perderse el estreno

El documental tendrá su primera función el sábado 25 de abril a las 20 hs en el Cine Gaumont, ubicado en Av. Rivadavia 1635.

Además, contará con una segunda proyección el martes 28 de abril a las 20 hs en la misma sala.

Un recorrido imprescindible para entender una época

Con "Rocambole en el camino", el público podrá descubrir la historia detrás de una estética que definió a toda una escena.

El documental se presenta como una invitación a sumergirse en el universo de un creador clave, cuyo legado sigue vigente y continúa inspirando a nuevas generaciones dentro y fuera del arte.