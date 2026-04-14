Murió Felipe Staiti, fundador de Los Enanitos Verdes y figura clave del rock en español

El rock argentino atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Felipe Staiti, histórico guitarrista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes. El músico falleció este lunes a los 64 años en el Hospital Italiano de Mendoza, donde se encontraba internado luego de atravesar complicaciones de salud.

La noticia fue confirmada por su entorno cercano y generó una inmediata ola de mensajes de despedida en el mundo de la música y la cultura. Uno de los primeros en expresarse fue Diego Gareca, quien destacó su legado: "La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables".

Nacido el 29 de agosto de 1961 en Mendoza, Staiti inició su vínculo con la música desde muy chico. A los nueve años ingresó al Instituto Cuyano de Cultura Musical, donde comenzó su formación y compuso sus primeras obras. Durante su adolescencia formó parte de distintos proyectos hasta que, en 1979, junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo, dio vida a Los Enanitos Verdes.

El reconocimiento llegó en 1984 tras su consagración en el Festival de La Falda, punto de partida de una carrera que llevaría a la banda a convertirse en una de las más influyentes del rock en español. Canciones como "Lamento boliviano", "La muralla verde" y "Te vi en un tren" marcaron generaciones y continúan vigentes.

Felipe Staiti, fundador de Los Enanitos Verdes, murió a los 64 años y dejó una huella imborrable en el rock en español

A lo largo de más de cuatro décadas, Staiti se destacó no solo como guitarrista, sino también como compositor y, en sus últimos años, como vocalista. Tras la muerte de Marciano Cantero en 2022, asumió el desafío de liderar la banda, sosteniendo su legado en una nueva etapa junto a músicos como Jota Morelli y Guillermo Vadalá.

En los últimos años, su salud se había visto afectada. A fines de 2024, luego de una gira por Latinoamérica, sufrió una infección bacteriana que derivó en un cuadro complejo, agravado por su condición de celíaco, lo que requirió una prolongada internación y recuperación.

Su fallecimiento llega en un momento especial para la banda, que recientemente celebró que "Lamento boliviano" superara las mil millones de reproducciones en plataformas digitales.

La partida de Felipe Staiti deja un vacío enorme en la música argentina y latinoamericana, pero también un legado imborrable que seguirá sonando en cada rincón donde el rock en español tenga lugar.