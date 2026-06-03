Un hombre con pedido de captura mató a un policía en una comisaría y murió luego de un tiroteo

Un violento episodio sacudió este martes a la localidad bonaerense de Open Door, partido de Luján, cuando un hombre que tenía una orden de detención vigente ingresó armado a una comisaría y abrió fuego contra los efectivos que se encontraban de guardia. Como consecuencia del ataque, un oficial de la Policía Bonaerense murió, otro resultó herido y el agresor falleció durante el enfrentamiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.30 en la Comisaría Tercera de Luján. Según los investigadores, Alex Ezequiel Romero, quien era buscado por la Justicia en una causa por amenazas, se presentó en la dependencia policial y sorprendió a los uniformados que se encontraban cumpliendo funciones.

De acuerdo con la investigación preliminar, el sospechoso extrajo un arma de fuego y comenzó a disparar contra los policías. Durante el ataque, el oficial Neri Malcon Churquina, de 33 años, recibió impactos de bala en el cráneo y en el abdomen, mientras que su compañero Agustín Guillermo Larravide sufrió una herida en una mano cuando intentaba repeler la agresión con su arma reglamentaria.

En medio del enfrentamiento, Romero fue alcanzado por varios proyectiles y murió en el lugar. Luego del ataque, personal policial, peritos y funcionarios judiciales iniciaron las tareas para determinar la mecánica exacta del ataque, establecer cómo el agresor consiguió el arma utilizada y reconstruir sus movimientos previos al ingreso a la comisaría.

La víctima fatal fue identificada como Neri Malcon Churquina, un oficial de la Policía Bonaerense oriundo de Pueblo Nuevo, una localidad cercana a Jáuregui. Tras el hecho, fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Churquina estaba casado, era padre de un niño de cinco años y residía junto a su familia en la localidad de Olivera. Su historia dentro de la fuerza había estado marcada por otro episodio de violencia ocurrido en 2022, cuando resultó herido de bala durante un procedimiento policial en el que murió un compañero. Luego de recuperarse, continuó desempeñándose en la Policía Bonaerense hasta este martes, cuando perdió la vida mientras cumplía servicio.

La causa quedó en manos de la Justicia, que busca esclarecer todos los detalles del ataque que terminó con la muerte del efectivo y del agresor. El caso generó una profunda conmoción en la comunidad de Luján y entre los integrantes de la fuerza policial, que despidieron al oficial como un servidor público comprometido con su trabajo.