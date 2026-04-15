La Iglesia prepara múltiples homenajes por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco

La Iglesia Católica argentina se prepara para conmemorar el primer año del fallecimiento del Papa Francisco el próximo martes 21.

El acto central tendrá lugar en la Basílica de Luján a las 17, donde el monseñor Marcelo Colombo encabezará una misa enmarcada en la 128ª Asamblea Plenaria de obispos.

La celebración busca honrar el compromiso del pontífice con los sectores vulnerables y su mensaje de paz global.

Actos en la Ciudad de Buenos Aires

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, presidirá un oficio religioso en la Catedral Metropolitana.

El prelado, quien fue nombrado por el propio Jorge Bergoglio en 2023, centrará su homilía en la labor pastoral y social del fallecido líder religioso.

Además, se realizará una Caravana Misionera en la Basílica de San José de Flores, recorriendo los lugares donde nació y creció el antiguo arzobispo porteño.

"Para el Papa Francisco era importante que fuera un sacerdote vinculado a los popularmente conocidos como 'curas villeros' para así poder llevar la palabra de Dios a quienes más lo necesitaran", destacaron fuentes eclesiásticas sobre la impronta que el Sumo Pontífice imprimió en su sucesión local.

Un show de música electrónica en Plaza de Mayo

Como parte de las actividades para atraer al público joven, el sábado 18 a las 20:00 se presentará en la Plaza de Mayo el sacerdote portugués Guilherme Peixoto.

El religioso, conocido mundialmente como el "cura DJ", ofrecerá un espectáculo gratuito que fusiona ritmos electrónicos con fragmentos de los discursos papales.

Peixoto, quien ha manifestado que el legado de Francisco es una "fuente de inspiración", integrará en su set mensajes sobre la fraternidad y la construcción de un mundo mejor.

El evento busca renovar la evangelización a través de nuevas tecnologías, permitiendo que los jóvenes seguidores escuchen las enseñanzas de Jorge Bergoglio en un formato dinámico y contemporáneo.