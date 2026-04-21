Victoria Villarruel explicó por qué faltó a la misa por el papa Francisco en Luján: "Estaba lo peor de la casta"

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, explicó este martes por qué no asistió a la misa por el primer aniversario de la muerte del papa Francisco en la Basílica de Luján y lanzó críticas a su espacio.

Según sostuvo, el acto central perdió su carácter espiritual y se transformó en un espacio atravesado por una "exhibición dirigencial". A su entender, dejó de ser una instancia de recogimiento para convertirse en un escenario de exposición dirigencial.

En cambio, la vicepresidenta optó por homenajear a Jorge Bergoglio en la Basílica María Auxiliadora de Almagro, donde el pontífice fue bautizado. Desde allí brindó declaraciones a la prensa.

La explicación de Villarruel

"Acá es el lugar donde el papa Francisco fue bautizado, acá", señaló. Y justificó su ausencia en Luján: "Me pareció que la ceremonia tenía un contenido que no era el del recuerdo al Papa, era una ceremonia en la que estaba lo peor de la casta política".

El Papa Francisco recibió a Victoria Villarruel en el Vaticano en 2024

"No quiero puntualizar, pero estaba la casta política, yo soy coherente con mis creencias", agregó la vicepresidenta al profundizar sus cuestionamientos.

La decisión se conoció minutos después de iniciada la celebración en Luján, cuando fuentes de su entorno indicaron que eligió un homenaje alternativo. "Está honrando a nuestro Papa sin estridencias ni politiquería de casta", afirmaron allegados.

Los políticos presentes en la ceremonia

El faltazo también expuso diferencias internas, ya que en Luján participaron funcionarios nacionales y dirigentes de distintos espacios, lo que volvió a dejar en evidencia tensiones dentro del oficialismo.

La ceremonia en el santuario nacional convocó a referentes políticos y a una multitud de fieles. Entre los presentes estuvieron Manuel Adorni, Diego Santilli, Martín Menem, Axel Kicillof, "Wado" de Pedro, entre otros.

La misa fue encabezada por Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina, quien expresó: "Como nos gustaría escucharlo hoy en estos momentos duros y dejarnos interpelar por sus palabras, que nos invitaban a luchar siempre por un nosotros más grande".