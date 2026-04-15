Lemoine dijo que a Villarruel "no le dan las neuronas" y la vicepresidenta le respondió: "Escupe huevadas"

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a exponer las diferencias que mantiene con dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) al protagonizar un nuevo cruce en redes sociales con la diputada nacional Lilia Lemoine.

El intercambio de mensajes con duras críticas se produjo en las últimas horas en X y se inició cuando Lemoine reposteó el tuit de un usuario contra Villarruel y sumó sus cuestionamientos al rol de la titular del Senado por considerar que no acompaña a la gestión que encabeza el presidente Javier Milei.

El mensaje de Lilia Lemoine que inició el nuevo cruce con Victoria Villarruel.

"Se la votó para ser vicepresidente de Javier Milei. Solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años. No pudo. No le dan las neuronas", disparó la legisladora nacional.

En este marco, sostuvo que a Villarruel "la domina el vicio del poder". "Se creyó en la cima... pero ahora siempre será fondo de olla de algún partido opositor...", completó.

La respuesta de Villarruel a Lemoine

Como ya es habitual, Villarruel salió al cruce de las críticas que le realizan desde sectores de LLA y en un mensaje en el que agradeció el respaldo de la analista Laura Etcharren, apuntó directamente contra Lemoine. "Gracias Laura por la defensa. La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana", subrayó.

La respuesta de Victoria Villarruel a Lilia Lemoine.

Añadió que "pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias". "Está raro el liberalismo...", finalizó.