Lilia Lemoine criticó la Marcha Universitaria y defendió el presupuesto de la SIDE: "Plata ahí hay que poner"

La diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine estuvo presente en el programa de Tomás Dente en Crónica, donde criticó las manifestación por el ajuste sobre el presupuesto universitario.

En ese sentido, redujo la Marcha Federal Universitaria a un acto donde "no sabían por qué estaban".

"Tienen de rehén a los estudiantes. Si querés aprobar una materia, tenés que hacer lo que dicen los profesores", expresó la legisladora.

La ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso, busca garantizar los fondos para las instituciones nacionales y actualiza los sueldos al ritmo de la inflación.

De acuerdo a lo que indicaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional, "las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026".

"Las universidades no estás desfinanciadas", enfatizó Lemoine, quien además propuso arancelar las casas de estudio para los alumnos que nacieron en otros países: "Si no querés que arancelen a los estudiantes extranjeros es porque te está beneficiando algo, no de buena onda".

Por otra parte, defendió el presupuesto destinado a la Secretaría de Inteligencia del Estado, que es el organismo con mayor presupuesto destinado a salarios (18,5%).

"Plata en la SIDE hay que poner porque es una manera de defender el país", subrayó.



