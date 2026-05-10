El Influencer libertario, Emanuel Danann denunció a Lilia Lemoine tras la difusión de imágenes de contenido erótico

La diputada nacional Lilia Lemoine fue denunciada ante la justicia tras publicar en su cuenta oficial de X una fotografía de alto contenido erótico junto a una ex pareja.

El hecho, que se viralizó rápidamente debido a la investidura de la legisladora, derivó en una presentación formal ante el Juzgado Correccional 6 por parte del influencer libertario Emanuel Danann, quien se identificó como el hombre que aparece en las imágenes y solicitó que se investigue la conducta de la funcionaria.

El descargo de la legisladora

Ante la repercusión del posteo, donde se la ve en una situación de intimidad, Lilia Lemoine realizó un descargo público para denunciar lo que considera una operación de desprestigio.

La diputada negó rotundamente poseer perfiles en plataformas de contenido para adultos y vinculó la difusión del material con un intento de humillación personal.

"Intentan humillarme subiendo una foto de la cuarentena que me saqué con un ex en 2020 diciendo que es de Only Fans... NUNCA TUVE ONLY FANS", enfatizó la representante de La Libertad Avanza.

Además, sugirió que la imagen podría haber sido filtrada por el propio protagonista para ganar notoriedad: "Es más, la debe haber pasado él para que la publiquen y figurar".

Presentación ante la Justicia

Pese a las explicaciones de la legisladora, Emanuel Danann decidió llevar el caso a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

El denunciante pidió que se determine si existe un delito en la difusión del material, que incluye un antiguo video de ambos en una cama grabado cuando mantenían una relación sentimental.

Este episodio generó fuertes críticas desde la oposición y en redes sociales, donde se cuestionó si el comportamiento de Lilia Lemoine se ajusta a su responsabilidad institucional.

Mientras tanto, el bloque oficialista enfrenta un nuevo foco de conflicto mediático en una semana marcada por tensiones internas, mientras la diputada sostiene que no retrocederá ante lo que define como una campaña de desprestigio personal.

La foto de la polémica