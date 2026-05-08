Dannan cruzó a Lemoine en Crónica por la foto desnuda: "Usa el poder público para perseguirme"

El hombre señalado por Lilia Lemoine como posible responsable de la difusión de una foto de contenido sexual que la muestra junto a una expareja rompió el silencio. En la pantalla de Crónica, durante el programa "Duro de Callar", Dannan negó categóricamente haber filtrado la imagen y apuntó directamente contra la diputada nacional de La Libertad Avanza: la acusó de usar su cargo público para perseguirlo y fabricar una falsa denuncia en su contra.

"Yo no difundí nada. Yo no tengo nada que ver con eso", afirmó con contundencia.

Dannan fue más allá de la negación y trazó un patrón de conducta que, según él, se repite. "No es la primera vez que esta diputada nacional usa el poder público para intentar incriminarme de cualquier paso en falso que haga el gobierno", sostuvo, y enumeró antecedentes: "Intentó vincularme a una conspiración con los servicios de inteligencia. Con lo de #Libra intentó instalar que yo infiltré a Novelli".

Sobre la foto en particular, señaló que la propia Lemoine cometió un error al publicarla: "Por suerte ella comete el grave error de admitir que en realidad la foto es de su posesión. Yo no la estoy filtrando". Y convocó a la audiencia a verificarlo: "Invito a la gente a que revise todas mis redes sociales".

"Lo hace por despecho"

Al analizar los posibles motivos detrás de la publicación, Dannan barajó dos hipótesis: "O ella pensó que publicando una barbaridad así me podría generar un problema con mi mujer... o bien intentando incriminarme a mí como el que difundió la foto". Y fue directo al cierre: "Para mí lo hace por despecho".

El señalado también anticipó que podría haber consecuencias legales: "Temo que esté allanando el camino para fabricar una falsa denuncia y estoy evaluando la situación con mis abogados". Y calificó la situación en términos duros: "Esto es grave porque se trata de una diputada nacional utilizando el poder público para perseguir a un ciudadano por despecho. Me parece un acto aberrante".

El episodio se desencadenó cuando Lemoine publicó en su cuenta oficial de X una imagen de contenido sexual explícito que, según explicó, correspondía a una foto tomada durante la cuarentena de 2020 junto a una expareja. La legisladora libertaria salió al cruce de usuarios que aseguraban que el material provenía de una supuesta cuenta de OnlyFans: "Nunca tuve OnlyFans. Y la foto debe estar en mi Facebook", escribió. Al mismo tiempo, deslizó sospechas sobre su exnovio como posible responsable de la filtración.

La publicación -que hasta el cierre de esta nota permanecía visible en el perfil oficial de la diputada- reavivó el debate sobre los límites de la exposición pública de los representantes nacionales. Varios usuarios recordaron el antecedente del exdiputado Juan Ameri, quien en 2020 resignó su banca tras protagonizar una escena sexual durante una sesión virtual de la Cámara de Diputados.