Cruce total: Lilia Lemoine y el "Gordo Dan" se sacaron chispas en redes por la interna libertaria

La interna de La Libertad Avanza volvió a explotar en las redes. Daniel Parisini, el médico e influencer conocido como "Gordo Dan" y uno de los máximos referentes digitales del espacio, y la diputada nacional Lilia Lemoine protagonizaron un cruce en X que escaló hasta que ella amenazó con renunciar a su banca -aunque minutos después borró el tuit.

El detonante fue la disputa en torno a la denuncia judicial del diputado Sebastián Pareja, armador bonaerense del mileísmo y hombre de confianza de Karina Milei, contra un grupo de tuiteros libertarios a quienes se acusa de amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública contra instituciones. La causa, que recayó en la fiscal Celsa Ramírez, ya derivó en la imputación y citación a indagatoria de once personas.

El cruce paso a paso

Todo comenzó cuando una usuaria libertaria con 16 mil seguidores escribió: "De defender a Pareja no se vuelve". Lemoine le respondió de manera tajante: "Listo, dejá de seguir a Milei". La réplica generó una catarata de críticas de militantes que consideraron la frase un maltrato hacia quienes apoyan al gobierno.

Fue entonces cuando Gordo Dan intervino con un escueto y categórico "No.", citando el tuit de Lemoine. La diputada le apuntó directamente: "Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé".

Parisini no se achicó: "No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el Congreso. No pasarás".

La respuesta de Lemoine subió la apuesta: acusó a Gordo Dan de no ser "tan boludo" pero de tener las ideas nubladas por compartir espacio con figuras ajenas al movimiento libertario. Parisini cerró el intercambio con una frase cargada de ironía, sugiriendo que para tratar de "boludo" a alguien primero habría que superar cierto umbral intelectual. Lemoine entonces publicó: "Ya está, renuncio a la banca. Ganaste Dan. Adiós" -un mensaje que generó alarma inmediata en el espacio.

La grieta interna que el cruce desnuda

El trasfondo del enfrentamiento no es nuevo. Dentro de La Libertad Avanza conviven desde sus inicios dos facciones con lógicas de construcción política opuestas. Por un lado, los armadores territoriales como Pareja y los Menem- Por el otro, el universo de tuiteros y streamers agrupados en torno a Las Fuerzas del Cielo -que responde al asesor presidencial Santiago Caputo-, que reivindican la pureza ideológica del espacio y fueron los que pusieron el cuerpo en la "batalla cultural" digital.

La fractura se profundizó tras la derrota electoral libertaria en la provincia de Buenos Aires en septiembre pasado. Los "celestiales" señalaron directamente a Pareja como responsable, y la tensión siguió escalando incluso después de que el propio Javier Milei pidiera calmar la interna. En ese clima, la denuncia judicial de Pareja contra los tuiteros fue interpretada por el ala de Gordo Dan como una traición a los propios.

Parisini había dicho sin rodeos que le llegó a pedir la renuncia a Pareja y que, en este tipo de situaciones, siempre se pondría "del lado de los pibes que pusieron la cara en sus casas". El cruce con Lemoine es la cara más visible de esa fractura que el oficialismo no logra cerrar.