Lilia Lemoine sigue desafiando a Las Fuerzas del Cielo y se fotografía con la hija del Nene Vera

La interna de La Libertad Avanza (LLA) está en un momento álgido por el enfrentamiento entre quienes responden a Martín Menem y Sebastián Pareja, afines a Karina Milei, y los integrantes de "Las Fuerzas del Cielo", el espacio liderado por Santiago Caputo. En este marco, Lilia Lemoine volvió a desafiar al sector que conduce el asesor presidencial.

Es que tras la sesión del miércoles en la Cámara baja, la diputada nacional subió una foto junto a su par Andrea Vera, la hija de Ramón "Nene" Vera, diputado provincial y uno de los principales armadores de LLA en la provincia de Buenos Aires, quien mantiene cruces frecuentes con los militantes que responden a Caputo.

Casi quedamos encerradas con @AndreaFVera_ ! %uD83D%uDE31

Día largo pero nos llevamos 3/3. Es decir, pasaron todas las reformas que el Ejecutivo pasó. pic.twitter.com/Hv1HDNwN8e — Lilia Lemoine %uD83C%uDF4B (@lilialemoine) May 21, 2026

"Casi quedamos encerradas con Andrea Vera! Día largo pero nos llevamos 3/3. Es decir, pasaron todas las reformas que el Ejecutivo pasó", fue el mensaje que adjuntó Lemoine junto a la foto con la legisladora en una publicación en su cuenta en X.

Se trata de un mensaje que cobra relevancia en el contexto de la feroz interna libertaria desatada en los últimos días por la discusión en torno a la cuenta de X @PeriodistaRufus, que integrantes de "Las Fuerzas del Cielo", como el "Gordo Dan", la atribuyen al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Se trata de un perfil anónimo desde el que se habrían publicado críticas al gobierno de Javier Milei.

Incluso los militantes que responden a Caputo aseguraron que el diputado riojano le miente al Presidente.

"Les pido por favor, no subestimen al Presidente. Si alguien pensara que yo le miento al Presidente, no me hubiese dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados", respondió Menem ante los cuestionamientos.



