Lemoine citada a indagatoria por sus ataques contra el activista Ian Moche

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine fue citada a indagatoria por la Justicia en una causa correccional por ataques al activista Ian Moche.

Lemoine deberá presentarse a declarar el próximo 28 de mayo, según dispuso el fiscal porteño de primera instancia Hernán Biglino.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza.

En el expediente se intenta determinar si Lemoine cometió una contravención cuando afirmó que a Ian Moche lo hacían "actuar de autista".

"Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista. Hablo de la mamá de Ian Moche, una señora que no está bien de la cabeza", sostuvo Lemoine a La Nación +.

Pagano pidió que se investigue a la diputada cosplayer, por decir que Marlene Spesso, madre de Ian Moche, usaba a su "hijito para figurar" y "ganar plata".

En este expediente se investiga si la diputada de LLA cometió la infracción de "maltratar" prevista en el artículo 55° del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.