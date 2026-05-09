Sigue el debate por la foto erotica de Lilia Lemoine

La legisladora de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, volvió a referirse a la polémica en torno a una foto de contenido sexual que se viralizó en las redes sociales y cruzó a un tuitero libertario al que tildó de "infiltrado".

Lemoine compartió el tuit de la cuenta a fin a La Libertad Avanza de Hernán Seivane donde plantea que un medio ruso difundió la noticia de la imagen íntima que supuestamente subió la diputada porque (de acuerdo a lo que teoriza) sería un "objetivo" de ese país.

Sobre este posteo, la congresista afirmó que "lo peor es que es mentira". "Yo tengo más alcance que la cuenta que subió la imagen y por eso inventan que la subí yo primero; eliminar el hecho de que la hostigada fui yo es más grave de lo normal", resaltó.

Por su parte, Lemoine escrachó en ese mismo mensaje a una cuenta llamada "Correntino del 56%", de la que compartió publicaciones públicas en la que la insulta y muestra la imagen de ella con un hombre en la cama que se viralizó.

"Esta es la cuenta que se hace pasar por miembro de las Fuerzas del Cielo (y claramente NO LO ES)", sostuvo al cerrar el posteo y junto a las capturas de pantalla de los tuits del acusado.

Anteriormente, la legisladora libertaria salió al cruce de usuarios que aseguraban que el material provenía de una supuesta cuenta de OnlyFans: "Nunca tuve OnlyFans. Y la foto debe estar en mi Facebook", escribió.